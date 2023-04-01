ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن 400 جنيه للطن اليوم السبت 1 أبريل 2023

صعدت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 1-4-2023 بقيمة 400 جنيه للطن وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 24200 جنيه و25000 جنيه وعلف البياض 23000 جنيها وسجل علف البادي 25000 ونامي 24950 وناهي 24850 وعلف بادي نامي 24200 جنيه.

وأكد عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 18000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني سجل 17200 جنيها، والروماني 17200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18600 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 34000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46% سجل 35000 جنيها للمحلي والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10500 جنيه للطن.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه و46 ألف و800 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن .

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة ألي أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وقال السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضيةحيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 16000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.