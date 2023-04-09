ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 9-4-2023

قفزت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 9-4-2023 بقيمة 500 جنيه للطن حيث ارتفع الجيلوتين والجلوتوفيد وهما من المواد الأولية، بينما تراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 26700 جنيه و28000 جنيه وعلف البياض 25500 جنيه بارتفاع 400 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأوضح عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 19700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

وقال التجار إن سعر الذرة الأوكراني سجل 18700 جنيه، والروماني 18600 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20300 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار أعلاف الدواجن

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 46%” 37500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 36500 جنيه للمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه بارتفاع 1000 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10900 جنيه للطن .

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه و47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وذكر التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن .

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيه.

وأوضح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 17000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.