ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 6-3-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 6-3-2023 بقيمة 600 جنيه لدي عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن وكذلك علائق البياض والبط الماشية والأرانب والرومي والمواشي زادت بقيمة 400 جنيه وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 22800 جنيه إلى 21900 جنيه – تسليم أرض المصنع- طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات .

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 22800 جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 22500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 22400 جنيه ، وناهي 19% سجل 22300 جنيه وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21900 جنيه وعلف ست البيت 22000 جنيه .

وأكد التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 20100 إلى 20200 جنيه وعلف الرومي 21450 إلى 23740 جنيها للطن ، وأعلاف البط 17175 جنيها إلي 19750 جنيها وعلف الأغنام 12500 جنيه إلي 13500 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 14900 جنيه للطن حتى 15700 .

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن طن النخالة أو الردة سجل 9600 جنيه ، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 16200 بارتفاع 300 جنيه-تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 15500 جنيه للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي 15500 جنيه للطن.

وأوضح التجار التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 44000 جنيه والجيلوتين المحلي 43800 والردة المحلية 9400 جنيها والجلوتوفيد 13000 جنيه وكسب الصويا بروتين 46% سجل 29000 جنيه للطن المحلي ، وبروتين 44% سجل 28000 جنيه بارتفاع 1000 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن قشر الصويا 7500 جنيه للطن ومخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألفا وكسب فول السوداني 13 ألفا وكسب البنجر 7500 إلى 12 ألفا وتفلة زيتون 7000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17000 جنيه ومستخلص عباد محلي 13800 جنيه.

أسعار الأعلاف

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات قد ارتفع في الفترة الماضية إلى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 17000 جنيه.

ومن جانبه أفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الأسعار بقيمة 300 جنيه.

وأكد السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار ، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وألمح السيد إلي أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.