ارتفاع أسعار أسهم فايزر 4% لزيادة بيع لقاح كورونا إلى 2.3 مليار جرعة

استطاعت فايزر نيل موافقة هيئة الأدوية الأمريكية بعد مراجعة دقيقة لنتائج سريرية لتجيز تطعيم الأطفال بلقاحها من عمر 5 سنوات.

قفزت أسعار أسهم شركة فايزر الأمريكية للأدوية بأكثر من 4% فى ختام التعاملات اليوم الثلاثاء فى بورصة نيويورك بعد أن أعلنت أنها تتوقع أن تصل مبيعاتها هذا العام من لقاح كورونا، الذي طورته مع شريكتها الألمانية شركة بيونتيك للعقاقير إلى 36 مليار دولار كما رفعت توقعاتها لمبيعات العام الحالى بأكمله للقاح كوفيد 19 الخاص بها بنسبة 7.5% وبدأت توقيع صفقات مع دول لجرعات معززة، كما تتلقى موافقات لاستخدام لقاحها في الفئات العمرية الأصغر من 18 عاما.

وأعلنت شركة فايزر إنها في طريقها لتقديم 2.3 مليار جرعة من اللقاح، من حوالى 3 مليارات تخطط لصنعها هذا العام.

وباتت جرعة واحدة من فايزر ضد فيروس كورونا من أكثر المنتجات مبيعاً في تاريخ الشركة الذي يبلغ 172 عاماً تقريباً.

وحققت شركة الأدوية أراحا طائلة هذا العام من بيع لقاحها بفضل حملة التطعيم الضخمة ضد وباء كوفيد-19 على مستوى العالم.

شركة فايزر تنال موافقة الهيئة الامريكية لتطعيم الاطفال

واستطاعت فايزر نيل موافقة هيئة الأدوية الأمريكية بعد مراجعة دقيقة لنتائج سريرية لتجيز تطعيم الأطفال بلقاحها من عمر 5 سنوات.

وتتقاسم شركة فايزر النفقات والأرباح من اللقاح بالتساوي مع شريكتها الألمانية بيونتيك لمحاربة وباء كورونا الذى اجتاح جميع دول العالم.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 250 مليون شخصا بالعالم وتسبب فى وفاة ما يزيد عن 5 ملايين ضحية حتى الآن.

وواجهت الشركات المنافسة الأخرى مثل شركة مودرنا وجونسون أند جونسون، عقبات في الإنتاج، مما ساعد شركة فايزر على زيادة أرباحها.

وتمكنت الشركة الأمريكية من تعزيز ريادتها في توقيع اتفاقيات توريد لقاحاتها مع العديد من الدول وطرحت جرعات معززة من اللقاح.

وتنتظر شركة فايزر نتيجة اجتماع تنظيمي أميركي بخصوص استخدام جرعاتها لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وحققت فايزر من لقاح كورونا مبيعات بلغت 13 مليار دولار في الربع الثالث، فيما توقع المحللون 10.88 مليار دولار بالمتوسط.

وساعد ارتفاع أسعار أسهم شركة فايزعلى صعود المؤشرات الثلاثة ستاندرد اند بورز 500 و داو جونز الصناعي وناسداك لمستويات قياسية.

وجاءت أرباح معظم الشركات الأميركية للربع الثالث حتى الآن أفضل من المتوقع مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.