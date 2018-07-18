ارتفاع أسعار أسهم تويوتا ومازدا وسوبارو 1% بفضل الدولار

خالد بدر الدين:انتعشت أسعار أسهم شركات السيارات اليابانية ومنها تويوتا موتور كورب ومازدا موتور بأكثر من 1.4 % لكل منهما كما كسب سعر سهم شركة سوبارو كورب 1.2 % بعد وصول الدولار الأمريكى لأعلى مستوى في ستة شهور مقابل الين.وذكرت وكالة رويترز إن الدولار ارتفع فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة

خالد بدر الدين:

انتعشت أسعار أسهم شركات السيارات اليابانية ومنها تويوتا موتور كورب ومازدا موتور بأكثر من 1.4 % لكل منهما كما كسب سعر سهم شركة سوبارو كورب 1.2 % بعد وصول الدولار الأمريكى لأعلى مستوى في ستة شهور مقابل الين.

وذكرت وكالة رويترز إن الدولار ارتفع فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة طوكيو إلى حوالى 112.955 ين ليسجل أعلى مستوى له منذ التاسع من يناير الماضى بعدما قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للاقتصاد وعزز التوقعات بأن يرفع البنك أسعار الفائدة باستمرار خلال الشهور القادمة.

وتستفيد شركات التصدير اليابانية ومنها شركات السيارات والتكنولوجيا من ارتفاع الدولار حيث تعتمد إيراداتها الضخمة على المبيعات الخارجية ولاسيما السوق الأمريكية التى تستورد نسب ضخمة من السيارات والأجهزة الإلكترونية اليابانية.

وساعد ارتفاع أسعار أسهم الشركات اليابانية على ارتفاع مؤشر نيكي القياسي لكبرى الشركات اليابانية بحوالى 0.4 % ليتجاوز 22794.19 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 15 يونيو الماضى.