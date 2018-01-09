ارتفاع أسعار أسمنت الممتاز إلى 990 جنيها للطن

عمر سالم أعلنت شركة لافارج للأسمنت عن زيادة جديدة تصل لنحو 20 جنيها لطن أسمنت الممتاز بداية من الخميس المقبل 11 يناير. وقال أحد تجار الأسمنت فى تصريحات لـ "المـال" إن الشركة أرسلت إخطارا بزيادة الأسعار ليسجل أسمنت الممتاز سقارة…

عمر سالم

أعلنت شركة لافارج للأسمنت عن زيادة جديدة تصل لنحو 20 جنيها لطن أسمنت الممتاز بداية من الخميس المقبل 11 يناير.

وقال أحد تجار الأسمنت فى تصريحات لـ “المـال” إن الشركة أرسلت إخطارا بزيادة الأسعار ليسجل أسمنت الممتاز سقارة نحو 990 جنيها للطن بدلاً من 970 جنيها نهاية ديسمبر الماضى.

وأوضح أن سعر أسمنت الممتاز سقارة سيصل لنحو 965 جنيها للطن، فيما يصل سعر أسمنت الممتاز “قاهر البحار” لنحو 1025 جنيها، وتعد هى الزيادة الأولى للشركة فى عام 2016.

وكانت الشركة العربية للأسمنت قد أعلنت عن أول زيادة لأسعارها خلال 2018 بداية من 4 يناير الحالى بارتفاع نحو 30 جنيها للطن ليسجل الطن 980 جنيها.