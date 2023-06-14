«ارتفاع أسعاره بنسبة 100%».. انطلاق موسم جني التين في المحافظات الساحلية

انطلق موسم جني التين من محافظة مطروح وبورسعيد وسيناء وغيرها من المحافظات الساحلية ويسجل الكيلو في الأسواق ما بين 50 و60 جنيها، بزيادة بنسبة 100% مقارنة بسعر العام الماضي الذي كان 30 جنيها.

وأكد تجار لـ”المال” أن بشائر المحصول بدأت تظهر في الأسواق المصرية علي استحياء، وبالتالي ارتفاع الأسعار حاليا ومن المرتقب أن تنخفض الأسعار عند حلول ذرورة الجمع والحصاد في أغسطس المقبل.

وأوضح التجار أن زراعة التين في مصر متنوعة مابين التين البرشومي والتين التركي والبلدي المصري وتنتشر زراعته في المحافظات الداخلية ايضا ويمتاز المحصول بانه متعدد المناخات الجغرافية حيث ينتشر في الغابات الاستوائية بشكل طبيعي كما يوجد اهم الزراعات له في منطقة البحر الأبيض المتوسط واسيا والامريكيتن .

يذكر أن ثمار التين تمتاز بامتداد موسم صلاحية الثمار للقطف مع تعرض الثمار لسرعة التلف ويرجع لك للصنف نفسه حيث أن هناك أصناف تصلح ثمارها للتجفيف ويتم الحصاد عند وصول الثمار للحجم الكامل وتلون القشرة الخارجية وبداية ليونة الثمرة ويجب جم الثمار كل يومين ويتراوح محصول الفدان من 2 إلى 7 أطنان.

من الجدير بالذكر أنه من الظواهر التى تلاحظ فى أشجار التين ظاهرة تساقط ثمار التين، وترجع أسبابها إما إلى الإصابة بذبابة ثمار التين، وإما تسقط الثمار نتيجة استمرار نشاط النمو الخضرى مع النمو الثمرى، فلا تكون هناك فترة كافية لنضج الثمار ولحل مشكلة التساقط ينصح باستعمال الأوكسينات أو الجبريلين أو السيتوكاينين بمعدل 2 قرص لكل 100 لتر ماء عندما يتراوح قطر الثمرة من 10 إلى 15 مم.

يذكر أن سعر المشمش 30 جنيها و البرقوق 50 جنيها والعنب الاحمر 30 جنيها و العنب الاخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

ويسجل سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها والفراولة 15 جنيها.