ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية 4.931 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي

ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية ليسجل 4.931 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 4.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

التسهيلات الائتمانية

ووفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، انقسمت إلى تسهيلات ائتمانية للحكومة بما يعادل 2.171 تريليون جنيه، ولغير الحكومة سجلت 2.759 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.

وارتفعت احتياطيات القطاع المصرفي، إلى نحو 497.792 مليار جنيه خلال يوليو الماضي مقابل 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

ويعرف الاحتياطي بكونه مبلغًا يحجز من الأرباح لمقابلة خسارة مستقبلية محتملة، ومن ثم فهو عبارة عن الاحتفاظ بجزء من الأرباح في السنوات الرابحة، لمقابلة ما قد يتعرض له البنك من مخاطر في سنين الخسارة المحتملة.

وشهد رأس المال البنوك ارتفاعًا طفيفًا خلال يوليو ليسجل 323.774 مليار جنيه، مقابل 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.