ارتفاع أرباح كيما للصناعات الكيماوية إلى 235 مليون جنيه

أظهرت القوائم المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 81.5% خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 235 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 129.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال كيما 2.8 مليار جنيه، موزعا عبر 578.5 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.

ووافق مجلس الإدارة مؤخرا على زيادة رأس المال المصدر من 2.8 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 76.6 مليون جنيه، كأسهم مجانية تمول من حصة المساهمين في أرباح 2016.

وقالت الشركة إن الزيادة تستخدم في مشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي.