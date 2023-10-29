ارتفاع أرباح سلوشنز السعودية 29% الربع الثالث من 2023

ارتفعت أرباح شركة سلوشنز السعودية بنسبة 29% في مقتبل الربع الثالث من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح صادر عنها للبورصة السعودية اليوم إنها سجلت أرباحا بقيمة 387 مليون ريال بختام الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 300 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 37% في الربع الثالث إلى 2.7 مليار ريال مقابل ملياري ريال خلال العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح الشركة في الـ9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 20% إلى مليار ريال، مقابل 856 مليون ريال في الـ 9 أشهر الأولى من 2022.

تجاوزت الأرباح الفصلية لـ”الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات” (سلوشنز) توقعات المحللين البالغة 317 مليون ريال، حيث ارتفعت 29% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 387 مليون ريال ( مليون دولار) بحسب إفصاح للشركة اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول”.

ارتفاع الأرباح جاء بحسب الإفصاح مدعوما بزيادة الإيرادات 37% إلى 2.8 مليار ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات 30% أو ما مقداره 459 مليون ريال إلى نحو ملياري ريال خلال الربع الثالث.

الشركة المملوكة بنسبة 79% من قِبل “شركة الاتصالات السعودية” (stc)، سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 نموا في الأرباح بنسبة 20.3% لتصل إلى 1.03 مليار ريال (275 مليون دولار)، وفق ما أظهرته البيانات المعلنة.