ارتفاع أرباح خط ONE لتصل إلى 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام

أعلنت شركة الخطوط البحرية اليابانية Ocean Network Express (ONE) ، سابع أكبر شركة نقل حاويات في العالم ، عن تحقيق أرباح بقيمة 5.5 مليار دولار في الربع الأخير ، مدفوعة بمعدلات الشحن المرتفعة التي عوضت عن “الانخفاض المفاجئ” في الطلب في الشهرين الأخيرين من الربع.



وحسبما أعلنت الشركة بموقعها الرسمي وترجمته ” المال ” فإنه أرباح ONE الفصلية الأخيرة أظهرت أن ظروف سوق الشحن ظلت ثابتة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (تذبذا في الربع الثاني حيث تنتهي سنتها المالية في 31 مارس) .

بينما سجلت الشركة قفزة ربع سنوية في الأرباح بنسبة 31٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 24٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9.3 مليار دولار.



وقالت الشركة في تقريرها: “ظلت ظروف سوق الشحن قوية على الرغم من بعض التراجع في العرض والطلب”. وبينما استمرت “حركة البضائع الثابتة” في يوليو ، حدث “انخفاض مفاجئ” في الطلب على النقل في أغسطس وسبتمبر.



وقال تقرير ONE: “على جانب العرض ، تحسن ازدحام الموانئ في بعض المناطق ، لكن استمرت اضطرابات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم مع استمرار ازدحام الموانئ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأوروبا”. “على الرغم من التدهور المستمر في ظروف السوق ، ظلت أسعار الشحن أعلى طوال الربع الثاني (المنتهي في سبتمبر 2022) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مما يدعم أرقام الأرباح”.



بالنظر إلى النصف الأول من ONE (أبريل-سبتمبر) ، ارتفعت الأرباح بنسبة 63٪ مقارنة بعام 2021 ، إلى ما يزيد قليلاً عن 11 مليار دولار.