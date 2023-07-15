ارتفاع أرباح بنك ويلز فارجو ويسجل 57% في الربع الثاني

سجل ويلز فارجو، رابع أكبر بنك أمريكي نمو أرباحه 57 % في الربع الثاني من العام ورفع توقعاته السنوية لصافي الدخل من الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد صافي الدخل من الفوائد 29 % إلى 13.16 مليار دولار بفضل ارتفاع سعر الفائدة مع زيادة تكلفة الاقتراض لدى ويلز فارجو والبنوك الأخرى بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عدة مرات لكبح التضخم.

وقال ويلز فارجو، رابع أكبر بنك أمريكي، إنه يتوقع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد 14 بالمئة مقارنة بمستواه الذي بلغ 45 مليار دولار العام الماضي. وسبق أن توقع البنك نمو صافي الدخل من الفوائد 10%.

وأعلن ويلز فارجو أرباحا بواقع 1.25 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو وهو ما تجاوز متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 1.16 دولار للسهم وفقا لبيانات رفينيتيف.

وجنب البنك مخصصات لخسائر الائتمان قدرها 1.71 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة مع 580 مليونا قبل عام.