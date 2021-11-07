ارتفاع أرباح « ايبيكو» المجمعة 10% خلال 9 أشهر

اعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ” ايبيكو” القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري 2021.

واظهرت القوائم المالية لـ “ابيكو” ارتفاع صافي الارباح المجمعة خلال 9 أشهر بنحو 3.6% ، لتسجل 436.28 مليون جنيه ، مقابل 421.01 مليون جنيه ، مقابل 421.01 مليون جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولي من 2020.

وحققت الشركة اجمالي ايرادات بلغت نحو 2.48 مليار جنيه ، مقابل 2.11 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

واظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن نفس الفترة تحقيق صافي ربح بقيمة 326 مليون جنيه ، مقابل 281 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بارتفاع نحو 16% .

جدير بالذكر ان نتائج أعمال ايبيكو خلال النصف الاول من العام الجاري تضمنت تحقيق صافي ربح 270.76 مليون جنيه ، مقابل 262.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.