ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات إلى 1.3 مليار جنيه في الربع الأول

رجب عزالدين:أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.34 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بنحو 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.وأظهرت القوائم المستقلة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 757.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 82

رجب عزالدين:



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.34 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بنحو 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



وأظهرت القوائم المستقلة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 757.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 822 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2016.



وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة 4.2 ومليار جنيه بزيادة قدرها 37% عن الفترة المقارنة من 2016، وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال الفترة المذكورة 0.78 جنيه وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، وبلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة نسبة 75.3% بإجمالى عدد المشتركين 3.4 مليون مشترك.