ارتفاع أرباح المصرى للصادرات إلى 396 مليون جنيه فى 2017

رجب عز الدينأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصرى لتنمية الصادرات ارتفاع صافى أرباحه بنسبة 60.7% تقريبًا خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017.وسجل البنك صافى ربح مجمع قدره 395.9 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 246.3 مليون جنيه خلال 2016، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة المصرية اليوم ا

رجب عز الدين



أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصرى لتنمية الصادرات ارتفاع صافى أرباحه بنسبة 60.7% تقريبًا خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017.

وسجل البنك صافى ربح مجمع قدره 395.9 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 246.3 مليون جنيه خلال 2016، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة تسجيل البنك صافى ربح قدره 362.7 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 253.1 مليون جنيه خلال 2016.

وأعلن البنك فى نوفمبر الماضى عن الانتهاء من إعداد إستراتيجية للأعوام المالية الخمس القادمة حتى 2022.

وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم المحفظة الائتمانية والاستمرار فى دعم المصدرين، وتنمية الشركات الصغير والمتوسطة والتوسع فى نشاط التجزئة المصرفية، كما تستهدف توسيع النطاق الجغرافى لانتشاره بزيادة شبكة فروعه إلى 58 على مستوى الجمهورية، وبالأخص المدن الجديدة، إضافة إلى تطوير شبكة الصرافات الآلية لتصل إلى 100 ماكينة.

وأعلن البنك فى 31 يناير الماضى عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر من 1.7 مليار إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة 97.8%.

ويبلغ رأسمال البنك الحالى 1.73 مليار جنيه، موزع على 172.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.

