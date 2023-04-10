ارتفاع أرباح المراعي السعودية 50% في الربع الأول من 2023

سجلت شركة المراعي السعودي صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بنحو 635.95 مليون ريال، مقابل نحو 422.53 مليون ريال بنفس الفترة من عام 2022 بزيادة قدرها 50.51%، وفق نتائج أعمال الشركة في الربع الاول من عام 2023.

وأوضحت شركة المراعي أن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو ربح الشركة الطبيعي بنسبة 16%، بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 12% وبلغت نحو 5.06 مليار ريال سعودي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقابل تسجيله نحو 4.50 مليار ريال، من جميع الدول والمنتجات والقنوات على مستوى العملة المحلية.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي أرباح المراعي بنسبة 78.73% بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول بعام 2023 مقابل نحو 355.823 مليون ريال بالربع الأخير من عام 2022، بالإضافة لصعود إيرادات المراعي بنسبة 4.70% من 4.83 مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن المراعي السعودية سجلت صفي أرباح العام الماضي بحوالي 1.75 مليار ريال، مقابل تسجيلها نحو 1.56 مليار ريال بعام 2021 بزيادة قيمتها 12.55%.