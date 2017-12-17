ارتفاع أرباح التوفيق للتأجير التمويلى إلى 44 مليون جنيه

رجب عزالدين أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، ارتفاع أرباحها إلى 44 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بـ 35.5 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضى. وأوضحت البيانات المستقلة المرسلة للبورصة، ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 43.3 مليون جنيه،

رجب عزالدين

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، ارتفاع أرباحها إلى 44 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بـ 35.5 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأوضحت البيانات المستقلة المرسلة للبورصة، ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 43.3 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 27.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.

وأكدت القوائم المالية المجمعة للشركة، خلال الربع الثاني من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 57% على أساس سنوي، بقيمة 13.8 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.

وأعلنت الشركة عن بدء إجراءات طرحها للاكتتاب العام في البورصة، حتى 19.2 مليون سهم، بما يعادل 24% من إجمالي أسهم رأس مالها.

وقالت الشركة، فى بيان -اليوم الأحد- إنه من المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب يوم 19 ديسمبر الجاري، بسعر 6.93 جنيه للسهم الواحد.

وأضافت أنه سيتم تقسيم الطرح على شريحتين، الأولى: الطرح العام للجمهور لـ 4.8 مليون سهم بما يعادل 25% من الإجمالي بحد أقصى 6% من أسهم الشركة، والثانية للطرح الخاص لـ 14.4 مليون سهم بما يعادل 75% من الإجمالي بحد أقصى 18%، للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

ويبلغ رأس المال المصدر للتوفيق للتأجير 200 مليون جنيه موزع على 80 مليون سهم، قيمة كل سهم 2.5 جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بواقع 89.9% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات، و10% بنك البركة، و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة – البحرين.