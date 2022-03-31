سجل التجاري وفا بنك إيجيبت أرباح قبل الضرائب بقيمة 907 مليون جنيه مصري بنهاية العام الماضي مقابل 610 مليون جنيه مصري في 31 ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 49%، هذا الأداء الاستثنائي مدعوماً بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، جنبًا إلى جنب مع التقدم المستمر خلال الفترة الماضية.

وأشار البنك في بيان صدر عنة إن إجمالي الأصول سجل 46.5 مليار جنيه عن 2021 مقارنة بـ 40.7 مليار جنيه في ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 5.8 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 14.4%.

وأضاف البيان أن الودائع نمت بنسبة 22% على مدار العام، لتصل إلى 2021 37.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 30.9 مليار جنية مصري خلال العام السابق بزيادة قدرها 7 مليار جنيه كل ذلك نتيجة لتركيز الإدارة الاستراتيجي على زيادة حجم الودائع بتكاليف يتم مراقبتها بعناية لتتماشي مع أسعار السوق المصرفي المصري بالإضافة إلى الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذي يعد ضروريًا لاستيعاب تقلبات أسعار الفائدة مما أدى إلى تحقيق تحسن ملموس في إدارة السيولة.

سجل إجمالي القروض مبلغ وقدره 23.9 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 23 مليار جنية مصري خلال العام السابق بنسبة نمو 4% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل، مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات، ذلك النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك، وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر والتغطية الصحيحة من البنك خلال عام 2021 وما قبلها.

مع نهاية عام 2021، لا تزال نظرة الإدارة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على مركزه في السوق، معتمدًا إلى حد كبير على تغطيته الفريدة وهيكل ميزانيته القابلة للتكيف، والتي من شأنها أن تسمح بالتنقل المستقر من خلال ديناميكيات السوق غير المتوقعة.

وقد حقق التجاري وفا بنك ايجيبت صافي ربح بعد الضرائب 544 مليون جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقابل 339 مليون جنيه مصري خلال عام 2020 بنسبة نمو قدرها 60.5% .

بلغ صافي الدخل من العائد 1.9 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021 مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه مصري في العام السابق وذلك بنسبة زيادة قدرها 8.1%، كما سجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 350 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2021 مقابل 283 مليون جنيه مصري خلال العام المنصرم بنسبة زيادة 23.5 %، سجل عبء الاضمحلال مبلغ وقدره 270 مليون جنيه مصري مقابل 232 في عام 2020 بنسبة زيادة 16.4%.