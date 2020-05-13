ارتفاع أرباح البنك المصرى الخليجى إلى 153 مليون جنيه فى 3 أشهر

البنك المصرى الخليجى يفصح عن نتائج أعماله خلال الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال البنك المصرى الخليجى ارتفاع صافى أرباحه إلى 153.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 148.2 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2018.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء ارتفاع ايرادت الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بايرادت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

فيما أظهرت القوائم استقرار مصروفات الفوائد عند 1.3 مليار جنيه متراجعا بنسبة طفيفة عن الفترة المقارنة التى سجلت فوائد مصروفات بقيمة 1.39 مليار جنيه .

وارتفعت اجمالى الودائع بالبنك إلى 61.2 مليار جنيه حتى 31 مارس 2020 مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وحقق البنك صافى ربح مجمع بلغ 657.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 560 مليون جنيه خلال العام السابق 2018.

البنك المصرى الخليجى يتوقع زيادة فى أرباح 2020 بنسبة 12%

الشعار الرسمى للبنك المصرى الخليجى

واعتمد البنك المصرى الخليجى الموازنة التقديرية لعام 2020 فى وقت سابق بزيادة متوقعة فى الأرباح قدرها 15% عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2018.

وسجل البنك المصرى الخليجى صافى ربح قدره 559.9 مليون جنيه، خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 516.9 مليون جنيه، خلال 2017.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.75 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 1.51 مليار في 2017.

وأعلن البنك فى أبريل 2019 عن نقل المقر الرئيسى من الجيزة إلى التجمع الخامس.

البنك الخليجي يتخارج من أربع شركات تابعة

وتخارج البنك من أربع شركات تابعة خلال العام الماضى، هى أليكس فيش لتصنيع الأسماك، وأليكس فيش الغذائية، وإيجى جاز، ومصر أمريكا لإنتاج المستلزمات الطبية.

وأعلن البنك فى مارس 2019 عن بيعه حصته البالغة 26.6% من رأسمال شركة أليكس فيش لتصنيع الأسماك بقيمة 3.2 مليون جنيه، بجانب بيع حصته البالغة 26.6% من رأسمال شركة أليكس فيش للمنتجات الغذائية بقيمة 7.1 مليون جنيه.

كما باع البنك خلال 2018 حصته البالغة 99.2% من رأسمال شركة مصر أمريكا لإنتاج المستلزمات الطبية.

كذلك باع حصته البالغة 90% من رأسمال شركة المصرية لتعبئة الغاز “إيجى جاز” خلال الربع الثانى من 2018.

و أقرت عمومية البنك فى مايو 2018 خطة للتخارج من 5 شركات تابعة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، والصناعة.

وتشمل تلك التخارجات حصة المصرف فى شركة هامنز للصناعات التكنولوجية الألمانية والبالغة 21.8 ألف سهم، تمثل 71.5% من رأس المال.

البنك يشرع فى اجراءات زيادة رأسماله إلى 422 مليون دولار

وحصل البنك فى فبراير الماضى على موافقة الرقابة المالية بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 390.6 مليون دولار إلى 422.7 مليون، بزيادة قدرها 32.1 مليون دولار.

وقال البنك فى إفصاح مؤرخ 18 فبراير الماضى إن هذه الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المحتجزة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019.

وأضاف البنك إن هدف الزيادة تنفيذ استراتيجية التوسع والانتشار الجغرافي فى كل أنحاء مصر من خلال افتتاح فروع جديدة لمصرفنا خلال عام 2020.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك حاليا 390.6 مليون دولار، موزعاً على 390.6 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار للسهم.