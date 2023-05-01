ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي 11.6% إلى 5 مليارات ريال في الربع الأول

أفادت قناة العربية، الإثنين، بأن البنك الأهلي السعودي ارتفعت أرباحه 11.6% إلى 5 مليارات ريال في الربع الأول.

وقالت إن النتائج المالية المنتهية في 31 مارس 2023، حققت ارتفاعا في الأرباح بنحو 11.55% إلى 5.02 مليار ريال، مقارنة بأرباح قدرها 4.5 مليار ريال سجلها البنك بالفترة نفسها من العام 2022.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح في الربع الأول على أساس سنوي، إلى ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 12% ليصل إلى 5 مليارات ريال بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وفق بيان للبنك نقلته القناة.

وارتفع اجمالي دخل العمليات في الربع الأول من 2023 بنسبة 8% ليصل إلى 8.7 مليار ريال.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من العمولات الخاصة/التمويل والاستثمارات بسبب زيادة هامش الربح إضافة إلى التوسع في المحافظ التمويلية والاستثمارات.