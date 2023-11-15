ارتفاع أرباح إي إف جي القابضة 24% بدعم من بنكي الاستثمار والتجاري التابعين لها

سجلت مجموعة إي إف جي القابضة صعودًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 24% بدعم من بنكي الاستثمار «إي إف جي هيرميس» والتجاري «aiBANK».

وارتفع صافي الربح خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 بنسبة 24% إلى 395 مليون جنيه مقارنة بـ 320 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها حققت نموًا في الأرباح التشغيلية بنسبة 40% لتصل إلى مليار جنيه رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية لما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 22%.

وارتفعت إيرادات الشركة 27% إلى 2.974 مليار جنيه مقابل 2.334 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

نمو إيرادات إي إف جي هيرميس إلى 1.4 مليار جنيه

وعلى صعيد بنك الاستثمار، فسجلت إي اف چي هيرميس نموًا في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2023 بمعدل سنوي 30% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه.

يأتي ذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في كلٍ من مصر والإمارات، وارتفاع إيرادات إدارة الأصول بفضل تحقيق أتعاب أداء أعلى في مصر، وعلى الصعيد الإقليمي المدار بواسطة الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM)، وكذلك نمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر، فضلًا عن الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأشارت الشركة إلى أنه رغم تراجع إيرادات أنشطة الخزانة وأنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلا أن الأرباح التشغيلية لإي اف چي هيرميس بلغت 390 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 22%.

وسجلت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، 666 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 دون تغير سنوي ملحوظ، مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة ڤاليو بمعدل سنوي 105% لتصل إلى 314 مليون جنيه، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات المنصة.

ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 538 مليون جنيه على خلفية ارتفاع مصروفات العاملين وزيادة المخصصات، مما تسبب في تراجع الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 20% لتصل إلى 129 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وانخفض صافي الربح لـ إي إف جي فاينانس بمعدل سنوي 51% لتصل إلى 30 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.

ويرجع الانخفاض في أرباح إي اف چي فاينانس إلى مجموعة من العوامل، ومن بينها تبني إرشادات الإقراض المسؤول في شركة تنمية، وجهود إعادة الهيكلة المتواصلة التي تشهدها المنصة، واتباع منهج حذر في حساب المخصصات.

AiBANK يحقق إيرادات بقيمة 890 مليون جنيه

ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات aiBANK بمعدل سنوي 53% لتبلغ 890 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو الأصول ذات العائد وارتفاع الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة.

وصعد صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 214% لتبلغ 345 مليون جنيه.

وفي هذا السياق قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن النتائج المالية المحققة خلال الربع الثالث تعكس الجهود التي بذلها فريق العمل، وتفانيهم لتحقيق تلك الإنجازات، رغم التحديات التي تواجه الأسواق التي تعمل بها.

وأضاف عوض أن المجموعة نجحت في تحقيق هذه النتائج بفضل الأداء القوي لإي اف چي هيرميس و aiBANK، وهو ما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، والتي تتمثل في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس القدرات الهائلة التي تنفرد بها المجموعة، مستفيدة من نموذج أعمالها والذي يتّسم بالشمولية والتنوع.