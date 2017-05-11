ارتفاع أرباح إيديتا 23.5% بالربع الأول

أسماء السيد ارتفعت أرباح شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 23.5%، حيث حققت صافي ربح بلغ 40.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المنقضي.وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات التى بلغت

أسماء السيد

ارتفعت أرباح شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 23.5%، حيث حققت صافي ربح بلغ 40.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المنقضي.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات التى بلغت 642 مليون جنيه، بفضل زيادة الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن إستراتيجية تعزيز باقة المنتجات التى بدأت الشركة تطبيقها منذ سبتمبر 2015.

وأضافت أن الشركة قامت بتسريع وتيرة تنفيذ تلك الإستراتيجية خلال الربع الأخير من عام 2016، سعيًا منها للتأقلم مع الأحداث الجوهرية التى طرأت على المشهد الاقتصادي خلال الفترة الماضية، ما أثمر عن تنمية الإيرادات ودعم هامش الأرباح رغم الضغوط التضخمية التى خيمت على السوق المصرية في ظل اتجاه الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها إقرار ضريبة القيمة المضافة وتحري سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي، بالإضافة إلي تخفيض مخصصات دعم الطاقة بصورة تدريجية.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إن شركته نجحت في تجاوز تحديات المشهد الاقتصادي منذ “التعويم”، وأصبحت الأكثر استيعابًا لحركة السوق والتأقلم مع الإصلاحات الجديدة.

وأشار إلي تعافي مستويات الإقبال تدريجيًا بعد زيادات الأسعار الأخيرة، لافتًا إلي أن الربع الماضي شهد إطلاق مجموعة من المنتجات الابتكارية الجديدة، ضمن مساعي الشركة لزيادة حجم المبيعات وتنمية حصتها السوقية.

وأوضح برزي أن أهداف الشركة، خلال العام الجاري، تتمثل في تنمية حجم الإنتاج إلي معلاته السابقة، ودعم هوامش الأرباح بالتوازي مع زيادة معدلات الطاقه التشغيلية بخطوط الإنتاج.