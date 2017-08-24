ارتفاع أرباح أوراسكوم كونستراكشون 12%

رجب عزالدينأظهرت نتائج أعمال شركة "أوراسكوم كونستراكشون" عن النصف الأول من العام الجارى، ارتفاع أرباحها بنسبة 12% إلى 111 مليون دولار قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.وارتفع صافى الدخل للمساهمين خلال النصف المنتهى 30 يونيو 2017 بنسبة 4.7%، مقارنة بالعام الماضى، ليصل إلى 51.7 مليون دو

رجب عزالدين

أظهرت نتائج أعمال شركة “أوراسكوم كونستراكشون” عن النصف الأول من العام الجارى، ارتفاع أرباحها بنسبة 12% إلى 111 مليون دولار قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وارتفع صافى الدخل للمساهمين خلال النصف المنتهى 30 يونيو 2017 بنسبة 4.7%، مقارنة بالعام الماضى، ليصل إلى 51.7 مليون دولار، وفقاً للبيانات المرسلة للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وقال المهندس أسامة بشاى رئيس التنفيذي للمجموعة، إن ثبات نتائج النصف الأول يرجع إلى زيادة نتائج الربع الثانى، إضافة إلى أداء المجموعة المتساوى فى كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى زيادة هامش الربح قبل الضرائب بنسبة 12.1%، وفقًا للبيان.

وتواصل المجموعة توسيع تواجدها فى قطاع البنية التحتية فى مصر خلال الربع الثانى من العام، من خلال توقيع عقود لمشروعات إضافية فى مجال الكهرباء والطرق، وكذلك أعمال جديدة تتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.