ارتفاع أرباح أرامكو في الربع الأول خلال 2022 إلى 148 مليار ريال

أكدت شركة أرامكو السعودية ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7% في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021.

كما نمت أرباح الشركة -كما ورد بموقع العربية- على أساس فصلي بنسبة 21.9%، حيث كانت في الربع السابق 121.4 مليار ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها “أرامكو” في الربع الأول من 2022، نحو 277.7 مليار ريال، مقابل 151.9 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بارتفاع 82.8%.

وأضافت الشركة أن ارتفاع أرباحها في الربع الأول يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وأرجعت ارتفاع أرباحها على أساس فصلي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وأوضحت أرامكو أنه نظرًا لطبیعة أعمالها في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح.

وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 49.89 مليار ريال للربع الأول من عام 2022 (28.09 مليار ريال للربع الأول من عام 2021، 42.86 مليار ريال للربع الرابع من عام 2021) ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 516.90 مليار ريال للربع الأول من عام 2022 (300.16 مليار ريال للربع الأول من عام 2021، 446.27 مليار ريال للربع الرابع من عام 2021).

وسيتم نشر التقرير الأولي للربع الأول من عام 2022 والذي يحمل القوائم المالية الكاملة يوم الاثنين 16 مايو 2022.

وأفادت أرامكو في وقت سابق، بأنه لن يكون هناك بث إلكتروني لنتائج الربع الأول من عام 2022، وسيكون البث الإلكتروني متزامناً مع إعلان النتائج النصف سنوية في شهر أغسطس 2022.

وكانت توقعات المحللين لأرباح الشركة في الربع الأول من 2022، بأن تواصل توجهها نحو تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2022 حيث تظل أسعار النفط أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل مع اتساع هوامش المصب مما يوفر دفعة إضافية، كما يقول المحللون.