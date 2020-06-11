ارتفاع %22.8 فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الحيوية خلال مارس

تعتمد مصر فى إلانتاج من الطاقة الحيوية على المشروعات الخاصة بالتوليد من محطات تستخدم الوقود الحيوى

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، عن ارتفاع إنتاج مصر من الكهرباء المولدة من الطاقة الحيوية خلال شهر مارس الماضى، بنسبة %22.8 مقارنة بشهر فبراير.

أضاف المصدر لـ«المال» أن إجمالى الإنتاج من المحطات الخاصة بتلك الطاقات فى مصر صعد ليسجل 70 جيجاوات/ ساعة خلال مارس، مقارنة مع إنتاج فبراير الذى سجل 57 جيجاوات /ساعة.

أرجع ارتفاع إنتاج الطاقة إلى زيادة القدرات المضافة على الشبكة القومية، بعد تشغيل محطة جديدة تابعة لإحدى شركات القطاع الخاص، والقيام بأعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الوحدات خلال الفترة الماضية وخفض الفقد.

تعتمد مصر فى إلانتاج من الطاقة الحيوية على المشروعات الخاصة بالتوليد من محطات تستخدم الوقود الحيوى، مثل روث الحيوان، أو المخلفات الزراعية والصناعية، فى إحراقها لتشغيل وحدات إنتاج الكهرباء.

تقوم شركات التوزيع بشراء الطاقة المنتجة من مشروعات توليد الكهرباء، على أن يتم توريد ونقل الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبيعها لها، وتقوم الأخيرة بدورها ببيع الطاقة إلى شركات توزيع الكهرباء التى تقوم بتحصيل قيمتها من المشتركين.

تعد الطاقة الحيوية أحد مصادر إنتاج الكهرباء فى مصر من الطاقة المتجددة، ويمثل الجزء الأكبر منها فى محطة منتجة بمنطقة الجبل الاصفر .

أشار المصدر إلى أن الكهرباء المنتجة من الطاقة الحيوية عن طريق القمامة والمخلفات الزراعية والحيوانية تصل إلى نحو 12 ميجاوات، وتسعى الحكومة إلى زيادة توليد الكهرباء من هذه المصادر فى ظل امتلاكها لمصادر توليدها والعمل على تشجيع الاستثمار فيها، عقب الإعلان عن تعريفة شراء الطاقة من المخلفات.

يذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة نهاية 2019 ارتفع بقوة ليسجل نحو 6000 ميجاوات بما يعادل %11 من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية الذى بلغ نحو 55 ألف ميجاوات.

كان مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة أوضح لـ«المـال» أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة ارتفع بنحو 2000 ميجاوات خلال 2019، لتستحوذ الطاقة المائية على نصيب الأسد وتسجل نحو 2835 ميجاوات، تليها الطاقة الشمسية التى بلغت 1740 ميجاوات، فيما سجلت طاقة الرياح 1375 ميجاوات.

تخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنسبة %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.