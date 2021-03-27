ارتفاعه 30 مترًا.. تفاصيل سقوط عمود حديدي من كوبري تحت الإنشاء بالجيزة (صور)

خسائر في سيارتين ولا وفيات.

أسفر حادث سقوط عمود حديدي من منطقة أعمال كوبري ترسا -تحت الإنشاء- في منطقة المريوطية الهرم بمحافظة الجيزة، عن خسائر في سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، اليوم السبت.

ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا، حيث تمكن العمال المتواجدين في المنطقة من رفع العمود والسقالات لتقليل الخسائر.

وبلغ ارتفاع العمود الحديدي الذي سقط من كوبري ترسا، 30 مترًا، وتصادف مرور السيارتين أسفله وقت السقوط.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت إخطارًا عن سقوط عمود حديدى من منطقة أعمال كوبرى تحت الإنشاء.

وانتقلت أجهزة الأمن ورجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف، تحسبًا لأي طارئ، ويعمل رجال المرور على رفع حطام السيارتين والعمود الحديدي.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا في محيط الحادث لحين إنتهاء رفع آثاره، وحصر التلفيات.