%30 ارتفاعا في أسطوانات «البلايستيشن»

شهدت أسعار أجهزة بلايستيشن 4 و5 ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، بنسبة تتراوح من 30 إلى %40، على خلفية نقص المعروض منها بالسوق المحلية، كما قفزت كذلك أسعار أسطواناتها بنسبة %30.

قال محمود عبد الجواد، مؤسس منصة «عنقود» لتأجير أجهزة البلايستيشن، إن أسعار أسطوانات جميع ألعاب البلايستيشن قفزت خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسبة بلغت %30، ومن بينها GOD OF WAR، وELden ring وSpiderman miles morles وFIFIA 23 وCALL OF DUTY.

وأوضح “عبد الجواد” فى تصريحات لـ«المال» أن السبب وراء الزيادة يرجع إلى استمرار تفاقم أزمة نقص سلاسل الإمداد عالميا، وعدم وجود كميات تناسب الطلب المحلى.

فى سياق متصل، أشار مالك أحد محال بيع الإلكترونيات فى منطقة المهندسين إلى أن حركة البيع والشراء على أجهزة البلايستيشن شهدت تراجعًا خلال الستة أشهر الأخيرة، خاصة أن أسعارها ارتفعت – على حد تقديره- بنسبة بلغت 40 % الأمر الذى أدى إلى عزوف العملاء عن شرائها.

وأضاف أن هناك نقصًا ملحوظًا فى أجهزة Play Staion 4 الفترة الراهنة، موضحًا أن أسعار أجهزة بلايستيشن 5 تتراوح حاليًا من 22 إلى 25 ألف جنيه.

ولفت الى أن أسعار وحدات التحكم الخاصة بأجهزة بلايستيشن 5 يصل سعرها إلى 2300 جنيه، بينما يتم بيع أجهزة بلايستيشن 4 المستعملة بزيادة %30 على العام الماضى، لتسجل 15 ألف جنيه.

وكانت شركة Niko Partners لأبحاث واستشارات ألعاب الفيديو والبث المباشر قد أصدرت تقريرًا يشير إلى نمو سوق الألعاب الإلكترونية فى دول مصر والإمارات والسعودية، والذى من المتوقع أن يتجاوز 3.1 مليار دولار بحلول عام 2025 مقابل 1.8 مليار فى 2021 ، موضحة أن إجمالى عدد ممارسيها فى الدول الثلاث بلغ 56.3 مليون لاعب، ومن المرجح زيادته لأكثر من 85 مليون خلال عامين.

من جانبه، قال محمد قاسم، مؤسس منصة Gamezawy لبيع أجهزة واسطوانات البلايستيشن، أن هناك إقبالًا من قبل المستهلكين على أجهزة الإكس بوكس Xbox، فى ظل الارتفاع غير المبرر فى أسعار أجهزة البلايستيشن، كما أنها تمكن المستخدم أيضًا من الاستغناء عن اقتناء الأسطوانات أيضًا، والتى شهدت ارتفاعًا خلال الآونة الأخيرة.

وألمح «قاسم» إلى أن التجار يقومون حاليًا بوضع تسعير جزافى لأسطوانات فى ظل نقص المعروض منها، وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال أن سعر أسطوانة لعبة GOD OF WAR حاليا يصل إلى 1900 جنيه تقريبا مقابل 1200 جنيه حال طرحها قبل موعدها الرسمى، موضحا أن الكثير من المستخدمين يتجه حاليا نحو الألعاب الرقمية والتى لا يطبق عليها أى ضرائب أو رسوم بخلاف الأسطوانات ويتم استخدامها من خلال شراء أكواد وتحميلها ويتم تسعيرها حاليا على 35 جنيه للدولار الواحد .

وأكد أن الألعاب الرقمية تتيح للمستخدم التحكم فى أكثر من جهاز بلايستيشن فى الوقت ذاته، لافتا إلى أن متجر البلايستيشن يوفر خصومات على الألعاب قد تصل %50 على غرار ما تم فى لعبة التخفيضات المطروحة على لعبة FIFA 23 منذ أكثر من شهر مقارنة بأسعار الأسطوانات والتى يرتفع سعرها من آن لآخر نتيجة أن أغلب المستوردين لها يعتمدون على جلبها للسوق المحلية عبر «تجار الشنطة».

وشدد على أهمية دعم الحكومة نشاط الألعاب الإلكترونية وتخفيف القيود والرسوم المفروضة عليها