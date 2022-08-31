%43.5 ارتفاعاً فى واردات مصر من «التونة» بقيمة 135.375 مليون دولار

قفزت واردات مصر من التونة المحضرة أو المحفوظة كاملة أو مقطعة -غير مفرومة- خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة %43.5 مسجلة نحو 135.375 مليون دولار، مقابل 94.360 مليون خلال نفس الفترة من 2021.

صعود ملحوظ فى استيراد الرنجة المجمدة.. وتراجع «الماكريل»

وأظهرت أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء -والتى حصلت «المال» على نسخة منها- ارتفاع قيمة وارداتنا من أسماك الرنجة المجمدة، بقيمة 74.408 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، مقارنة مع 30.907 مليون فى الفترة المقابلة من 2021 بزيادة قدرها %140.7.

فيما تراجعت واردات مصر من أسماك الماكريل المجمد بنسبة %13.8 وبلغت قيمتها 29.850 مليون دولار مقابل 34.620 مليون، بحسب «الإحصاء».

وكشفت بيانات الإحصاء، عن ارتفاع واردات اللحوم بدون عظام من فصيلة الأبقار والمجمدة إلى 714.873 مليون دولار، مقابل 344.246 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى بزيادة نسبتها %107.

وشهدت وارداتنا المحلية من الأكباد الصالحة للأكل من فصيلة الأبقار والمجمدة ارتفاعًا نسبته %1 مسجلة نحو 90.681 مليون دولار مقارنة مع 89.780 مليون، وفقًا لبيانات الإحصاء.

وانخفضت قيمة واردات الجمال وغيرها من فصائل الجمال بنسبة %24 خلال أول 5 أشهر من عام 2022 إلى 55.946 دولار دولار، مقابل 73.980 مليون فى الفترة المقابلة من 2021.

ونشرت «المال» فى السابق، ارتفاع قيمة واردات مصر من اللحوم خلال أول 5 أشهور من العام الحالي، مسجلة نحو 863.951 مليون مقابل 541.517 مليون دولار فى الفترة المقابلة من عام 2021، بزيادة قدرها 322.434 مليون خلال تلك الفترة.

وازدادت قيمة الواردات من الأبقار والجواميس الحية إلى نحو70.037 مليون دولار، مقابل 69.233 مليون فى الفترة المقابلة من 2021.

الجدير بالذكر، أن محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية فى القاهرة، قال فى تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه يتم استيراد %50 من استهلاك اللحوم فى مصر، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد العجول من أوكرانيا والبرازيل والسودان، لذلك يتم العمل على تنمية الثروة الحيوانية.

وأظهرت بيانات الإحصاء، ارتفاع وارداتنا المحلية من زيوت النخيل بنسبة %33 لتسجل نحو 653.068 مليون دولار مقابل 490.397 مليون خلال الفترة السابق الحديث عنها.

وصعدت واردات مصر من زيوت بذور عباد شمس وجزئياته الخام بنسبة %58.8 مسجلةً 122.308 مليون دولار مقارنة مع 77.030 مليون خلال فترة المقارنة.

وأشارت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة واردت الألبان مركزة فى عبوات إلى نحو 140.188 مليون دولار، مقابل 95.740 مليون بزيادة قدرها %46.4.

وفى سياق متصل، كشفت بيانات «الإحصاء»، عن ارتفاع صادرات المحضرات الغذائية الأخرى بنسبة %27.4 لتصل إلى 49.164 مليون دولار مقابل 38.603 مليون خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

وانخفضت صادراتنا من العسل الأسود (دبس سكر) بقيمة 28.489 مليون دولار خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـنحو 36.920 مليون فى نفس الفترة من 2021 بتراجع نسبته %22.8.

زيادة صادرات 6 سلع غذائية أبرزها الشيكولاتة والأجبان المعالجة بالحرارة

وشهدت قيمة صادرات مصر من الشيكولاتة والمحضرات الغذائية التى تحتوى على كاكاو وغير محشوة صعودًا بنسبة %5.7 مسجلةً نحو 42.347 مليون دولار مقابل 40.058 مليون.

ولفتت بيانات الإحصاء، إلى أن الصادرات من الشيكولاتة والمحضرات الغذائية الأخرى ارتفعت بنسبة %23.1 خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين محققة 24.715 مليون دولار مقابل 20.083 مليون فى الفترة المقابلة من 2021.

وتراجعت صادراتنا من البسكويت الحلو بنسبة %13.2 بعد أن وصل إلى 22.927 مليون دولار مقارنة بنحو 26.420 مليون فى فترة المقارنة السابقة.

وأظهرت بيانات الإحصاء، بلوغ صادرات الخمائر الحية الفعالة الجافة إلى 30.121 مليون دولار فى أول 5 أشهر من 2022، مقابل 23.485 مليون فى فترة المقارنة للعام الماضي.

وزادت صادراتنا من الأجبان المعالجة بالحرارة والغير مبشورة بنسبة %3.3 وبلغت قيمتها 38.544 مليون دولار مقابل 37.323 مليون خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

ونوهت بيانات الإحصاء بأن صادرات مصر من الزيتون المحضر أو المحفوظ بالنواة، سجلت انخفاضًا قدره %41.9 خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين لتبلغ نحو 17.569 مليون دولار مقارنة بـ 30.243 مليون فى نفس الفترة من 2021.