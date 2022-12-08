%75 ارتفاعا فى سعر شرائط اختبار قياس السكر بالسوق المحلية

شهدت علب شرائط اختبار قياس السكر، التى يستخدمها مرضى السكرى فى قياس نسبة السكر فى الدم، ارتفاعات كبيرة فى السوق المحلية تراوحت من 22 إلى %75 خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى الصيدليات، ومحال المستلزمات الطبية، مع عزوف عدد كبير عن بيعها نتيجة تلك الارتفاعات الكبيرة.

يذكر أن علبة شرائط اختبار قياس السكر فى الدم، تضم 50 شريطا لأى نوع من الأنواع والماركات الموجودة فى السوق المحلية، والذى يعد مستلزما طبيا لا غنى عنه لمرضى السكرى.

من جهته، قال الدكتور سمير جوزيف صاحب إحدى الصيدليات، لـ«المال»، إن سعر علب شرائط قياس السكر شهدت قفزات كبيرة فى الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الماضى، إذ ارتفع سعر العلبة من 185 إلى 265 جنيها.

وأضاف أن هناك أنواعا أخرى من علب شرائط اختبار قياس السكر ارتفعت بنسبة تصل إلى %75 إذ يبلغ سعر البيع حاليًا 350 جنيهًا بدلا من 200 جنيه، وهى لنوع «أكتيف».

وأوضح أن أغلب الصيدليات توقفت عن بيع علب شرائط قياس السكر، نتيجة الارتفاعات الكبيرة التى طالتها، لافتا إلى أن تلك الأسعار هى سعر الجملة، وفى حال بيعها فى الصيدليات يتم إضافة من 10 إلى 15 جنيهًا هامش ربح.

وقال صاحب إحدى الصيدليات الكبرى فى محافظتى القاهرة، والدقهلية لـ«المال» أن أبرز أنواع علب شرائط قياس السكر، والتى شهدت ارتفاعات كبيرة هى «أكوا تشيك» بأنواعها المختلفة، و«بيونيم» و«جرانزيا» وهى أكثر أنواع قياس نسبة مرض السكر فى الدم، والمتداولة بكثرة فى السوق المحلية.

بينما، أكد أحمد عبدالواحد، مدير أحد محال المستلزمات الطبية فى العباسية لـ«المال» أن سعر علب شرائط السكر لنوعى «أكوا تشيك 222» و«أكوا تشيك 333» متوقع أن تشهد زيادات جديدة خلال النصف الأول من ديسمبر الجارى، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن سعر علبة شرائط قياس السكر «بيونيم» يبلغ حاليًا 240 جنيهًا، بدلا من 200 موضحا أنه متوقع أن يشهد زيادات جديدة ولكنه لن يتخطى الـ300 جنيه.

وأشار إلى أن أحد المتاجر الإلكترونية الشهيرة تقوم بطرح علب شرائط قياس السكر على موقعها، بأسعار أقل من مثيلاتها المطروحة فى السوق المحلية، والتى عادة ما تكون بسعر أقل من 7 إلى 30 جنيهَا فى العلبة.

وتابع : «على سبيل المثال المتجر الإلكترونى الشهير والذى لديه فروع فى مصر، يقوم بطرح علبة شرائط اختبار قياس السكر ماركة «كونتور بلس» بسعر 243 جنيها، ويتم طرحها فى محال المستلزمات الطبية بـ 250».

وعلبة شرائط ماركة «كنونتور تى إس» بسعر 250 جنيهًا، وفى المحال بسعر 280 وعلبة شرائط ماركة «فاين تست» بسعر 224 جنيهًا، وفى المحال بـ 250 وعلبة شرائط فرى ستايل لايت بسعر 400 جنيه، وفى المحال بـ 430.

بينما قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ«المال» إن أسباب ارتفاع أسعار علب شرائط قياس السكر فى السوق المحلية، يعود إلى تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى أن تلك الشرائط مستوردة من الخارج ولا يتم إنتاجها فى السوق المحلية.

وأضاف أن علب شرائط اختبار قياس السكر، ليس لها تسعير محدد مثل بعض الأدوية الأخرى، إذ إنها تندرج تحت العرض والطلب، موضحا أن قيام محال المستلزمات الطبية ببيع تلك العلب للمواطنين، يتم تحت بند أنها مستلزم طبى وليس مستلزما دوائيا.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الدولى للسكرى فى فبراير الماضى، فإن مصر تتصدر قائمة الدول العربية فى عدد المصابين، والذى يبلغ 10 ملايين و900 ألف مواطن، تتراوح أعمارهم من 20 إلى 79 عاما، من إجمالى المصابين بالمرض فى العالم البالغ 537 مليون شخص.

يشار إلى أن الاتحاد الدولى للسكرى، يضم أكثر من 230 جمعية وطنية لمرض السكرى فى أكثر من 160 دولة وإقليما.