اقتصاد وأسواق

%30 ارتفاعا فى إشغالات فنادق شرم الشيخ بسبب منتدى شباب العالم

يضعها على خريطة المدن المؤهلة لسياحة المؤتمرات
دعاء محمود 6:43 ص, الخميس, 13 يناير 22 6:43 ص, الخميس, 13 يناير 22

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قال محمد عيد سليمان، مدير عام التسويق فى مجموعة «بيك ألباتروس» للفنادق، إن معدلات الإشغال فى فنادق شرم الشيخ ارتفعت بنسبة %30 بسبب انعقاد منتدى شباب العالم.

وتمتلك المجموعة نحو 19 فندقا موزعة ما بين شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم، وسهل حشيش وأبوسوما.

وأضاف «سليمان» لـ«المال» أن المنتدى سيكون له مردود إيجابى على السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نسب إشغال الفنادق بشرم الشيخ حاليا تتراوح مابين 80 إلى %90.

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وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، يوم الإثنين الماضى وعلى مدى ثلاثة أيام، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ، ويعد منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم، والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل فى 196 دولة من جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن منتدى شباب العالم وضع مصر، خاصة مدينة شرم الشيخ على خارطة الأحداث الإيجابية، كما يعطى رسالة مهمة بأن المقصد المصرى آمن ويمتلك القدرة على تنظيم المؤتمرات الدولية.

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وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن أنظار العالم اتجهت إلى مدينة شرم الشيخ بسبب فعاليات المنتدى والذى سلط الضوء على معالمها السياحية والترفيهية، ويضعها على خريطة المدن التى تحتضن سياحة المؤتمرات.

وأكد أن المدن المصرية لديها الكفاءة والقدرة على إقامة معارض ومؤتمرات عالمية مثل شرم الشيخ، القاهرة، العلمين والجلالة وغيرها.

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وأشار إلى أن سياحة المعارض والمؤتمرات صناعة تتنافس عليها المقاصد السياحية الدولية والإقليمية ويصل حجمها عالميا إلى قرابة 2 تريليون دولار موزعة على 9 آلاف معرض مابين معارض كبيرة عالمية ومتوسطة وصغيرة

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بقلم دعاء محمود

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