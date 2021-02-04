%67 ارتفاعاً فى مبيعات السيارات التركية بمصر خلال 2020

ارتفعت مبيعات السيارات تركية المنشأ فى مصر بواقع 12.1 ألف وحدة خلال عام 2020 مسجلة 30.2 ألف وحدة مقابل 18.1 ألفًا خلال 2019؛ بنسبة نمو وصلت إلى %67 وذلك بفضل الإعفاءات الجمركية الكاملة التى تمتعت بها السيارات التركية منذ بداية العام السابق.

وشهد شهر ديسمبر السابق أفضل أداء للسيارات التركية خلال 2020 على أساس شهرى ببيعها 3744 وحدة، مقابل 3542 وحدة فى نوفمبر و3126 سيارة فى أكتوبر.

وسجلت مبيعات شهر سبتمبر السابق 2703 سيارات مقابل 2302 سيارة فى أغسطس و2010 وحدات فى يوليو.

وكانت مبيعات الطرازات التركية خلال الربع الثانى من العام السابق ضعيفة بفعل تداعيات وباء كورونا وتطبيق إجراءات المكافحة التى اتبعتها مصر والعديد من الدول المصنعة والمصدرة للسيارات ومكوناتها؛ فقد بلغت مبيعات يونيو من العام الماضى 2173 سيارة ومايو 1616 وحدة وأبريل 1752 وحدة، مقابل 2481 سيارة فى مارس السابق و2648 وحدة فى فبراير و2157 وحدة خلال يناير.

وأدت الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ إلى نمو الحصة السوقية لها لتبلغ نحو %18 من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال 2020 والبالغة نحو 167.8 ألف وحدة مقابل %14.2 خلال 2019 والذى بلغت مبيعاته نحو 18.1 ألف سيارة، وذلك بفضل الخصومات السعرية التى أعلن عنها وكلاء الطرازات التركية فى السوق المحلية مستفيدين من التخفيضات الجمركية.

وتتمتع 3 طرازات تركية المنشأ بالإعفاءات الجمركية الكاملة فى مصر وهى تويوتا كورولا التى استحوذت على %46 من مبيعات السيارات التركية خلال العام السابق محتلة المركز الأول بين أكثر الطرازات مبيعا بواقع 13.9 ألف وحدة، وفيات تيبو التى احتلت المركز الثانى بمبيعات 12.5 ألف وحدة بحصة سوقية %41.4 ورينو ميجان، التى بلغت حصتها السوقية نحو 12% بما يقارب 3.6 ألف سيارة.

وتباع هوندا سيفيك التى تجمع فى تركيا أيضًا لكنها لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المطلوبة للحصول على هذه المزايا، وقد بلغت مبيعاتها 143 وحدة خلال عام 2020.