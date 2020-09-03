%76 ارتفاعاً فى مبيعات الأتوبيسات خلال 7 شهور

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها فى السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة %76 لتصل إلى 15 ألف و93 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 8 آلاف و577 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، زيادة مبيعات أتوبيسات النقل الجماعى بنسبة %195.7 لتصل إلى 12 ألفًا و384 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 7 آلاف و661 مركبة خلال نفس فترة المقارنة.

وصعدت مبيعات الأتوبيسات المنتمية لفئة القطاع السياحى بنسبة %196 لتسجل 2709 وحدات فى الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مقابل 916 وحدة فى نفس الفترة من العام الماضى.

بحسب تقرير «أميك»، شهدت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا ارتفاعاً بنسبة %27.5 إلى 8 آلاف و223 وحدة خلال الفترة المذكورة، مقابل 6 آلاف و449 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما قفزت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %223 لتصل إلى 6 آلاف و870 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 2128 وحدة فى الفترة نفسها من العام السابق.

ورصدت «المال» تطور مبيعات العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

استحوذت «تويوتا» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الأتوبيسات بمختلف أنواعها بنسبة بلغت %23.5 بعد تمكنها من تسويق 3540 مركبة، من اجمالى المبيعات التى بلغت 15 ألف و93 مركبة أتوبيس خلال أول 7 أشهر من العام الحالى.

وصعدت العلامة التجارية «شيفروليه» للمرتبة الثانية بقائمة مبيعات الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات، بحصة سوقية %21.6 مسجلة بيع 3267 مركبة.

فى المقابل، تراجعت «كينج لونج» للمرتبة الثالثة بقائمة مبيعات الأتوبيسات بعدما أن استحوذت حصة سوقية %20.8 محققة بيع 3139 مركبة، أعقبتها «جولدن دراجون» فى المركز الرابع بحصة بلغت %14.8 مسجلة بيع 2235 وحدة.

وحلت العلامة اليابانية «سوزوكى» فى المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات الأتوبيسات بحصة سوقية %9.2 بعد أن استطاعت بيع 1394 مركبة.

وتمركزت «بريليانس» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %1.8 بإجمالى بيع 269 أتوبيساً، أعقبتها «فيكتورى» فى المركز السابع بحصة بلغت %1.7 بواقع 253 مركبة.

وحافظت العلامة الألمانية «مرسيدس MCV» على تمركزها فى المرتبة الثامنة فى قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للاتوبيسات بعدما أن اقتنصت حصة سوقية %1.6 بإجمالى بيع 248 مركبة، تبعتها «ميتسوبيشى» فى المركز التاسع بحصة %1.5 محققة بيع 219 أتوبيساً.

واحتلت «فوتون» المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات الأتوبيسات فى السوق المحلية مستحوذة على حصة سوقية %1.3 مسجلة بيع 200 مركبة.

اقتنصت العلامة الصينية «فهد» المرتبة الحادية عشر بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %1.3 مسجلة بيع 119 وحدة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.6 بإجمالى بيع 95 مركبة.

وجاءت العلامة السويدية «فولفو» فى المرتبة الثالثة عشر بقائمة مبيعات قطاع الأتوبيسات بحصة سوقية %0.3 التى تمكنت من تسويق 52 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «بايك» فى المرتبة الرابعة عشر بحصة سوقية %0.1 مسجلة بيع 22 أتوبيساً خلال تلك الفترة، فيما سجلت المبيعات الاجمالية للعلامات التجارية نحو 13 أتوبيس خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

«شيفروليه» تقتنص %54 من مبيعات «المينى فان»

اقتنصت العلامة التجارية «شيفروليه» النصيب الأكبر من مبيعات سيارات المينى فان سعة (7 مقاعد) بنسبة %54 بعد تمكنها من تسويق 2029 مركبة، من اجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 3761 وحدة فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «المينى فان» بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %37 بإجمالى بيع 1394 وحدة خلال تلك الفترة.

وحلت «فيكتورى» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %5 بعد أن استطاعت بيع 198 مركبة، أعقبتها «بريليانس» فى المركز الرابع بحصة بلغت %2 بواقع 59 مركبة.

وتمركزت «فوتون» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %1 بإجمالى بيع ق 52 مركبة، أعقبتها «كاري» فى المركز السادس بحصة بلغت %0.1 بواقع 5 سيارات.

%114 نموًا فى مبيعات الميكروباص

قفزت مبيعات سوق الميكروباص بنسبة %114 لتصل إلى 7 آلاف و350 وحدات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ3 آلاف و428 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «كينج لونج» على النصيب الأكبر من مبيعات «الميكروباص» بنسبة بلغت %43 بعد تمكنها من تسويق 3139 وحدة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 7 آلاف و350 وحدة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وحصدت «جولدن دراجون» المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق «الميكروباص» بحصة سوقية بلغت %30 بإجمالى بيع 2235 مركبة خلال الفترة المذكورة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات الميكروباص مستحوذة على حصة سوقية %16 بعد تمكنها من تسويق 1164 وحدة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وصعدت «شيفروليه » للمرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الميكروباص، بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %3 مسجلة بيع 230 مركبة، أعقبتها «بريليانس- جنبى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %3 بواقع 210 وحدة.

وظهرت العلامة التجارية «فوتون» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات «الميكروباص» بحصة سوقية %2 بعد تمكنها من بيع 146 وحدة خلال تلك الفترة.

واحتلت العلامة الصينية «فهد» المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» مستحوذة على حصة سوقية %2 مسجلة بيع 119 وحدة.

وحصدت «فيكتوري» المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية من مبيعات الميكروباص %1 بعدما أن استطاعت بيع 55 مركبة، أعقبتها «فورد» فى المركز التاسع بحصة بلغت %0.7 بإجمالى بيع 52 ميكروباص خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.