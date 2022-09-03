ارتفاعات من 25 قرشًا إلى جنيه.. أسعار الكتاكيت اليوم في مصر 3-9-2022

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر 3-9-2022، ارتفاعا في 5 شركات كبرى عاملة في الثروة الداجنة، وذلك بما يتراوح من 25 قرشًا إلى 1 جنيه، في سعر الكتكوت الواحد، حيث ارتفع سعر كل من القاهرة للدواجن، ونيوهوب إيجيبت بـ25 قرشَا لكل منهما، والوادي، والوطنية للدواجن 50 قرشا، ورواد النيل 1 جنيه.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 5.75 جنيه بدلا من 5.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 7.5 جنيه بدلا من 7.25 جنيه

شركة الوطنية 7 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة الوادي 6.75 جنيه بدلا من 6.25 جنيه

شركة رواد النيل 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

شركة العناني 9 جنيهات

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

شركة الاتحاد 7 جنيهات

شركة الفيروز 7.5 جنيه

شركة أمات 7 جنيهات

وتشهد أسعار الكتاكيت ارتفاعًا في الشركات، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت في الشركات إلى عدة أسباب؛ منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.