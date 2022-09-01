ارتفاعات من 25 إلى 75 قرشا.. أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر 1 سبتمبر 2022، وذلك في عدد 5 شركات، والتي تراوحت من 25 إلى 75 قرشًا، في حين استقرت الأسعار في 5 شركات أخرى، وذلك على أسعار يوم 30 أغسطس الماضي، وتراجعت بنحو

50 قرشًا في شركة واحدة.

يبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم لدى شركات العناني والقاهرة للدواجن ونيوهوب إيجيبت والوطنية والوادي، بينما انخفض سعر البيع لدى شركة أمات.

كما استقرت أسعار الكتاكيت اليوم لدى شركات البنا ورواد النيل والحمد الدواجن والاتحاد والفيروز على حركة التداول أمس وأمس الأول.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 5.25 بدلًا من 4.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 7.25 بدلًا من 7 جنيهات

شركة الوطنية 6.5 جنيه بدلًا من 6.25 جنيه

شركة الوادي 6.25 جنيه بدلًا من 5.75 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 5 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

شركة الاتحاد 7 جنيهات

شركة الفيروز 7.5 جنيه

شركة أمات 7 جنيهات بدلًا من 7.5 جنيه

وتشهد أسعار الكتاكيت ارتفاعًا في الشركات، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج،

بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت في الشركات إلى عدة أسباب؛ منها جودة المنتجات والخدمات المقدَّمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.