ارتفاعات ملحوظة فى أسعار السلع بشمال سيناء

محمد مجدى شهدت أسواق محافظة شمال سيناء، ارتفاعات مجددة فى أسعار بيع جميع السلع الغذائية، والخضراوات والفاكهة، بداية الأسبوع الجارى، وصلت إلى %30، تأثرا بارتفاع أسعار الوقود، حسب تأكيدات عدد من مواطنى شمال سيناء، فى مدن العريش، والشيخ زويد، لـ«المال».ورفعت الحكومة منتصف الشهر الح

محمد مجدى



شهدت أسواق محافظة شمال سيناء، ارتفاعات مجددة فى أسعار بيع جميع السلع الغذائية، والخضراوات والفاكهة، بداية الأسبوع الجارى، وصلت إلى %30، تأثرا بارتفاع أسعار الوقود، حسب تأكيدات عدد من مواطنى شمال سيناء، فى مدن العريش، والشيخ زويد، لـ«المال».

ورفعت الحكومة منتصف الشهر الحالى أسعار المحروقات، وسجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 50 جنيها، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، والبنزين بنزين 95 بسعر 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 بسعر 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 بسعر 5.50 جنيه للتر، والكيروسين 5.50 جنيه للتر، والسولار 5.50 جنيه للتر، وغاز تموين السيارات 2.75 جنيه لكل متر مكعب.

قال مصطفى الأطرش، من مدينة العريش، إن التجار بدأوا فى زيادة الأسعار يوم الجمعة الماضى، ووصل سعر كيلوالسكر إلى 10 و11 جنيها مقابل 9 جنيهات، وكيلوالأرز 15 – 20 جنيها مقابل 10 -12، وكيلوالدقيق 8- 10 جنيهات مقابل 6.5 و7 جنيهات.

وأوضح حمد الأسمر، من مدينة الشيخ زويد، أن أسعار الخضراوات شهدت زيادة من 1 إلى 2.5 جنيه فى كل الأنواع، قائلاً: التجار ربطوا الارتفاعات بزيادة أسعار نقل السلع من منطقة الدلتا إلى شمال سيناء، والتى شهدت زيادة بنحو100 جنيه فى الحمولة الواحدة.

من جهته قال فتحى راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى شمال سيناء، لـ«المال»، إنه يتم حالياً تنظيم حملات مكبرة على أسواق لمتابعة أسعار بيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات من جانب التجار، مشيراً إلى أن الزيادات التى حدثت، معظمها غير مبرر.

وأكد أنه تم التنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن، على وجود مفتش تموينى بالاشتراك مع مباحث التموين فى كل منطقة تجارية وسوق فى العريش، والشيخ زويد، لمتابعة تسلم السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، التى يتم إرسالها من سوق العبور فى القاهرة، وسوق السويس المركزية.

وأضاف راشد أن المنافذ الاستهلاكية فى شمال سيناء، ما زالت تطرح السلع التموينية والغذائية بالأسعار الرسمية المعلن عنها، والتى تعد أقل من الأسواق بنحو%25، بالإضافة إلى طرح ما يزيد على 60 طن خضراوات وفاكهة.

وقال المهندس عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة فى شمال سيناء، لـ«المال»، إن ارتفاع أسعار نقل السلع من المحافظات إلى مدينتى العريش والشيخ زويد، أدى إلى وجود ثغرة لدى التجار لزيادة أسعار البيع على المستهلكين، خاصة أن السوق يقوم على العرض والطلب.

وأوضح أنه مع ذلك هناك ارتفاعات فى الأسعار بشكل غير مقبول، يتم ضبطها وتحرير محاضر بيع بأزيد من السعر للتجار المخالفين، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، مشيرًا إلى أن منافذ وزارة الزراعة فى شمال سيناء، تقوم بطرح جميع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، مع زيادة بسيطة فى هامش الربح لا يتعدى 2 جنيه فى الكيلوعن سعر بيع الجملة.