ارتفاعات مرتقبة بالأحذية والجلود بعد زيادة أسعار الوقود

عمر سالم ﻛﺸﻒ ﻳﺤﻴﻰ ﺯﻟﻂ، ﻭﻛﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﻭﻋﻀﻮ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ، عن ارتفاعات مرتقبة فى أسعار الأحذية والجلود خلال الفترة المقبلة على خلفية إعلان الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية. وأوضح زلط فى تصريحات للمال، أن زيادة أسعار المحروقات سيسهم فى زيادة أسعار نقل البضائع والمنتجات، وهو ما يشكل نح

عمر سالم

ﻛﺸﻒ ﻳﺤﻴﻰ ﺯﻟﻂ، ﻭﻛﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﻭﻋﻀﻮ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ، عن ارتفاعات مرتقبة فى أسعار الأحذية والجلود خلال الفترة المقبلة على خلفية إعلان الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية.

وأوضح زلط فى تصريحات للمال، أن زيادة أسعار المحروقات سيسهم فى زيادة أسعار نقل البضائع والمنتجات، وهو ما يشكل نحو ٢٪ من قيمة المنتج، كما أنه رفض الإعلان عن قيمة الزيادة المرتقبة فى المنتج، لكنه أكد أنه سيسهم فى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن زيادة أسعار المحروقات قرار لا بد منه لأنه ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية، ولكنه من الممكن أن يزيد من التضخم بشكل مؤقت.

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6%، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٥٥٪.