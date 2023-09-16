ارتفاعات محدودة لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي بصعود جماعي ضعيف للمؤشرات، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، في ظل مبيعات أجنبية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.85%، مغلقا عند مستوى 19540 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، مغلقا عند 3839 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%، مغلقا عند 5649 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه فقط، بعد تسجيله صعودا 1.11%، ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.300 تريليون جنيه بداية الأسبوع.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 21.6 مليار جنيه، بكمية 3.596 مليار ورقة مالية، اقتنصت الأسهم منها 96.52%، بينما كان نصيب السندات 3.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرون المصريون 85.5%، بصافي مشتريات 139.3 مليون جنيه، والأجانب 7.8% متجهين للبيع أيضا بصافي 150.8 مليون جنيه، والعرب بـ6.7%، بصافي شراء 11.5 مليون جنيه.