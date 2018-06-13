ارتفاعات محدودة فى أسعار السلع تأثرًا بزيادات الطاقة

دعاء حسنى وأحمد اللاهونى: أكد عدد من المنتجين والتجار أن زيادات أسعار الكهرباء للأغراض التجارية والصناعية ستنعكس على أسعار السلع بالأسواق، ولكن بنسب محدودة تتراوح بين 2إلى 5 %، ولن تكون فورية باستثناء بعضها كالحديد. وبلغت الزيادات التى شملتها أسعار الكهرباء أمس بين -7 22 % للأغراض التجارية والصناع

دعاء حسنى وأحمد اللاهونى:

أكد عدد من المنتجين والتجار أن زيادات أسعار الكهرباء للأغراض التجارية والصناعية ستنعكس على أسعار السلع بالأسواق، ولكن بنسب محدودة تتراوح بين 2إلى 5 %، ولن تكون فورية باستثناء بعضها كالحديد.

وبلغت الزيادات التى شملتها أسعار الكهرباء أمس بين -7 22 % للأغراض التجارية والصناعية تبعًا للشرائح، ومن المقرر تطبيقها مطلع يوليو المقبل.

وقالت مصادر بالسوق إن بعض الشركات العاملة فى مجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية قررت وقف البيع للوكلاء والتجار؛ بهدف تخزين البضاعة لحين تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء، وكذلك إعلان أسعار الوقود الجديدة، المنتظر إقرارها لإضافة الزيادة على المنتجات وجنى المزيد من الأرباح.

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أثر رفع أسعار الكهرباء على السلع فى الأسواق لن يكون مباشرًا، فالسلع الموجودة حاليًّا لن تشهد زيادة، أما تلك التى سيجرى إنتاجها فتختلف الارتفاعات بها تبعًا لنسبة مكون الكهرباء بها.

وأضاف لـ «المال»، أن الارتفاعات الأبرز ستكون بالصناعات التى تعتمد على الكهرباء بنسب كبيرة وأبرزها حديد التسليح، أما السلع الأساسية فلن تشهد زيادات يشعر بها المستهلك كالأرز والزيت وغيرها من السلع الأساسية.

وأكد عز أن الخفض فى دعم الكهرباء الذى طبق مؤخرًا سيجبر الأفراد والشركات والسلاسل التجارية على إجراء مزيد من الترشيد فى استخدام الكهرباء، وستلجأ السلاسل على سبيل المثال لخفض تشغيل التكييفات التى تشكل النسب الأعلى لديها فى استهلاك الطاقة.

يتابع عز: «قطاعات الصناعة والنقل وتجارة الجملة بإمكانها امتصاص أثر الزيادة لأنه قليل للغاية».

قال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الطاقة تشكل بين 2إلى 5 % من تكلفة التصنيع بالقطاع، متوقعًا أن تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا فى تلك الحدود ولكن خلال فترة بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف لـ «المال»، أن منتجى الصناعات الغذائية لن يلجأوا إلى رفع أسعار السلع خلال الآونة الحالية، خاصة فى ظلِّ تراجع القوة الشرائية الحالية للمستهلكين فى أخر أيام رمضان، وانتظار الشركات لإجراء دراستها تمهيدًا لرفع الأسعار.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن رفع أسعار الكهرباء لن يكون له تأثير ضخم على قطاع مواد البناء باستثناء الحديد الذى قد يشهد ارتفاعات فورية فى الأسواق تدور بين 2-3 % عن سعرها الحالى الذى يتجاوز 12 ألف جنيه للطن.

وأضاف جمال الدين، أن الارتفاعات الأكبر ستنعكس على أسعار السلع عقب الرفع الوشيك لأسعار الوقود الذى يتأهب له أغلب المصنعون، قائلاً: «نحن فى انتظار إعلان الحكومة وتطبيقها لارتفاعات أسعار الوقود».

وقال المهندس حسن مبروك، مدير عام مصانع يونيفرسال فى تصريحات لـ «المال»، إن الشركة ملتزمة بتوريد الأجهزة الكهربائية لجميع التجار والوكلاء بنفس الأسعار القديمة، ولم تضف أى زيادة إلى حين إعلان أسعار الوقود.

وأضاف مدير عام مصانع يونيفرسال، أن الشركة ستجمع زيادات المياه والكهرباء مع الأسعار الجديدة المنتظرة للوقود لتطبيقها دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن الشركة سوف تمتص جزءا من الزيادة للحفاظ على المبيعات والحصة السوقية.

وأشار إلى أن الكهرباء تشكل نحو 3إلى %5 من تكلفة إنتاج الأجهزة الكهربائية؛ ما يعنى أن انعكاسها على سعر البيع النهائى سيكون محدودًا للغاية، ولا يتجاوز 2 % بعد تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة.