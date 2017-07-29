ارتفاعات قياسية لسهمي ليسيكو و السويس للأكياس

أسماء السيد :سجل سهم "ليسيكو مصر"، و"السويس للأكياس" ارتفاعات لافته خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسب بلغت 28% و30% على التوالي.أنهى سهم "ليسيكو مصر" تعاملاته الخميس الماضي عند 5.79 جنيه، مقارنة بإغلاقه الخميس السابق له عند 4.50 جنيه.وكانت إدارة البورصة قد أوقفت التعامل على سهم ليسيكو مصر، بج



أسماء السيد :

سجل سهم “ليسيكو مصر”، و”السويس للأكياس” ارتفاعات لافته خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسب بلغت 28% و30% على التوالي.

أنهى سهم “ليسيكو مصر” تعاملاته الخميس الماضي عند 5.79 جنيه، مقارنة بإغلاقه الخميس السابق له عند 4.50 جنيه.

وكانت إدارة البورصة قد أوقفت التعامل على سهم ليسيكو مصر، بجلسة الثلاثاء 25 يوليو، لحين الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة، قبل أن تعيده للتداول عقب إرسال الشركة ملخص اجتماع مجلس الإدارة .

وأعلنت ليسيكو في اليوم ذاته، قيام مجلس الإدارة بشراء 8 ملايين سهم، كأسهم خزينة، تمثل 10% من أسهم الشركة، مضيفةً أن السعر المحدد لتنفيذ العملية يبلغ 6 جنيهات للسهم .

فى حين ارتفع سهم “السويس للأكياس” بنحو 30%، إذ أنهى تعاملاته يوم الخميس الماضي عند 40.23 جنيه، مقارنة بإغلاقه يوم الإثنين الماضي عند 30.87 جنيه .

وجاء الارتفاع بالتزامن مع بدء شركة موندى لبيع الورق، إجراءات الفحص المالي والفني والقانوني النافي للجهالة علي شركة السويس للأكياس.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” بنسبة 0.77% إلى مستوى 13609 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تفوق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” مرتفعا بنسبة 84.3% ليبلغ مستوى 701 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “Egx100” بنسبة 2.62% ليصل إلى 1595 نقطة.

بلغ إجمالي قيم التداول نحو 3.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة مالية منفذة على 89 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.5 مليار جنيه، وكمية تداول 1.7 مليار ورقة منفذة على 122 أف عملية، الأسبوع السابق له.

