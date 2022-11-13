ارتفاعات في أسعار المناديل الورقية من 3 إلى 15 جنيهًا في المحال التجارية

شهدت أسعار المناديل الورقية لمنتجات فاين، وايت، فاميليا، ارتفاعات تراوحت من 3 جنيهات إلى 15 جنيهًا، وذلك في محال التجارية في السوق المحلية.

وأوضح تجار تجزئة لـ”المال” أن تلك الأسعار الجديدة بدء تطبيقها منذ أمس السبت، حيث شهدت منتجات فاين المتخصصة في المناديل الورقية ارتفاعات مابين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

كما تراوحت الزيادات في منتجات وايت العاملة في المناديل الورقية من 3 جنيهات إلي 15 جنيهَا.

كذلك شهدت منتجات فاميليا زيادات من 3 جنيهات إلي 5 جنيهات في اسعار المناديل الورقية.

أسعار منتجات فاين في المحال التجارية

فاين علبة سحب 550 منديل بسعر 18 جنيه بدلا من 15 جنيه بزيادة 3 جنيهات

فاين تواليت 6 بكرات بسعر 45 جنيه بدلا من 38 جنيه بزيادة 7 جنيهات

فاين مناديل تواليت 2 بكرة بسعر 15 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات

اسعار المناديل الورقية لمنتجات وايت في المحال

وايت علبة سحب 550 منديل بسعر 20 جنيهًا بدلا من 17 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات

وايت رول مناديل مطبخ حجم كبير بسعر 60 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا بزيادة 10 جنيهات

وايت مناديل رول مطبخ حجم صغير بسعر 50 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا بزيادة 15 جنيهَا

أسعار المناديل الورقية منتجات فاميليا في المحال

فاميليا علبة سحب 550 منديل بسعر 20 جنيهًا بدلا من 17 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات

فاميليا شنطة مناديل تواليت عدد 24 بكرة بسعر 65 جنيهًا بدلا من 60 جنيهًا بزيادة 5 جنيهات

فاميليا عدد 2 بكرة بسعر 8 جنيهات بدلا من 5 جنيهات بزيادة 3 جنيهات