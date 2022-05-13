ارتفاعات غير مسبوقة لإيرادات شركتي يانج مينج وهيونداي خلال الربع الأول من العام الحالي

استمرت الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات في تحقيق إيرادات غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار نوالين الشحن خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع الطلب على النقل البحري.

وفي هذا الصدد سجلت شركة النقل التايوانية Yang Ming صافي ربح للربع الأول بلغ 2.2 مليار دولار، محققًا من زيادة بنسبة 71% في الإيرادات، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ، عند 3.8 مليار دولار.

واحتلت شركة Yang Ming Marine Transport المركز التاسع خلال العام الماضي بين خطوط الحاويات، ويقع مقر شركة Yang Ming Marine Transport في كيلونج ، تايوان، وهي واحدة من أقدم وأكبر شركات الشحن على مستوى العالم.

وتأسست في عام 1972 وتقدم الشركة خدماتها في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا بأسطول مكون من 92 سفينة، وتبلغ سعتها حوالي 623000 حاوية مكافئة.

كما شهدت شركة النقل الكورية الجنوبية HMM ” هيونداي ” صافي أرباح الربع الأول بلغ 2.4 مليار دولار وعائدات بلغت 3.8 مليار دولار ، بزيادة 103٪ على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أكدت شركة يانج مينج: “كانت النتائج القياسية مدفوعة بمستوى أعلى من معدلات الشحن الناتجة عن الطلب القوي، والازدحام المستمر في الموانئ المرتبط بفيروس كورونا “كوفيد 19” والاندفاع قبل حلول السنة الصينية الجديدة.

فيما أعلنت شركة هيونداي HMM إن هذه الأرباح الفصلية الأفضل على الإطلاق، حيث كانت مدفوعة بشكل أساسي بمعدلات الشحن المرتفعة وعمليات الأسطول الفعالة”، موضحة أن الشكوك المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الصارمة في الصين كانت “واسعة النطاق” كما أن تقلبات السوق من المتوقع أن تستمر في الأشهر المقبلة”.

وأعربت شركة النقل الكورية عن قلقها بشكل خاص بشأن التوقعات لأكبر تجارة لها، عبر المحيط الهادئ ، بسبب الاضطراب المحتمل الناجم عن مفاوضات عقود العمل على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فضلاً عن انخفاض الطلب الاستهلاكي الأمريكي.

ومن المعروف أن الخط الملاحي هيونداي يحتل المركز الثامن على مستوى العالم خلال العام الماضي.

وتعد شركة هيونداي شركة رائدة في شحن الحاويات مقرها كوريا الجنوبية مع أسطول مكون من 72 سفينة وقدرة نقل حمولة تزيد عن 719000 حاوية مكافئة.

وتعد “Hyundai Merchant Marine” واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم، حيث تنقل الجزء الأكبر من صادرات كوريا الجنوبية، نظرا لكونها شركة لوجستية متكاملة على مستوى العالم، تلعب “HMM ” دورا مهما في التنمية الاقتصادية لكوريا.

وأوضحت الشركة الكورية أنه يمكن لضغط التضخم المرتفع أن يؤثر سلبًا على نمو الطلب في تجارة آسيا وأمريكا الشمالية، كما شهدت الأسعار الفورية للحاويات من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة ، كما سجلها مؤشر Freightos Baltic Index (FBX) ، تراجعًا آخر هذا الأسبوع حيث خسرت أكثر من 2000 دولار لكل 40 قدمًا ، وصولاً إلى 12189 دولارًا، كما انخفض هذا المكون من FBX بنسبة 25٪ منذ ذروة منتصف مارس.

وأكدت الشركة أنه مع ذلك، قد يكون للانخفاض في الأسعار علاقة أكبر بعدم توافر البضائع من الصين خلال عمليات الإغلاق الصارمة لـ Covid التي تعرضت لها مدينة وميناء شنغهاي، متوقعة أن تبدأ حاويات التصدير في التحرك مرة أخرى، دون عوائق بسبب قيود النقل والمستودعات المغلقة.

وذكرت شركة Project44 لتحليل النقل البحري عالميا، أن أسعار النوالين بالنسبة للحاويات من آسيا وشمال أوروبا كانت مستقرة خلال الأسبوع الماضي، موضحة أنها لم تتغير عند 10565 دولارًا لكل 40 قدمًا، موضحة أن شركات النقل البحري اضطرت إلى إلغاء أكثر من ثلث رحلاتها البحرية بعد الأحداث الاخيرة التي شهدتها الصين مؤخرا.