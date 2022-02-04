نقل وملاحة

ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار تأجير سفن الحاويات

بلغت لبعض السفن 175 ألف دولار يوميا
السيد فؤاد 10:48 م, الجمعة, 4 فبراير 22 10:48 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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ارتفعت أسعار إيجار سفن الحاويات بصورة غير مسبوقة حسبما رصدته تقارير متخصصة في شئون النقل البحري، وذلك في ظل ما تعانيه سلسلة الإمداد في نشاط النقل البحري العالمي، وارتفاع أسعار النوالين بصورة غير مسبوقة التي بدأت منذ نهاية العام قبل الماضي.

وذكرت التقارير أن Pasha Group  قد استحوذت على السفينة X-Press Mekong  حمولة 2،756 حاوية مكافئة لمدة 50 يومًا من نهاية فبراير مقابل 175 ألف دولار يوميًا.

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ووفقا لتقارير صادرة عن مجموعة Alphaliner  المتخصصة في النقل البحري، أن هذا المعدل يعد الأعلى من نوعه لسفينة حاويات من هذا الفئة، وذلك بسبب انخفاض عدد السفن المتاحة للإيجار خاصة الإيجار السريع.

وأكدت مجموعة Alphaliner البحثية في شئون النقل البحري أن شركة MSC السويسرية للنقل البحري قامت بشراء سفينة في نهايات العام الماضي بحمولة تصل إلى 4.896 حاوية مكافئة بنحو 105 ملايين دولار وذلك من شركة Eu X-Press Jersey ، بالرغم من أنها كانت في بداية العام بنحو 30 مليون دولار.

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كما تم استئجار السفينة Messini الذي تم بناؤها عام 1997 بحمولة 2452 حاوية مكافئة قد تم تأجيرها لشركة Wan Hai بـ 80 ألف دولار يوميا لمدة 12 شهرًا، بالاضافة إلى تأجير سفينة باناماكس بحمولة 4300 حاوية مكافئة تم تأجيرها لفترة قصيرة تصل إلى 230 ألف دولار يوميًا.

وذكر التقرير أن هناك استمرارا من قبل الخطوط الملاحية في شراء السفن من شركات الخطوط الملاحية المنتظمة، وهو ما كان سببًا آخر للتوافر المحدود للغاية للحمولات على متن السفن، مشيرا إلى أن توفير الفراغات على السفن سيكون أكثر وفرة عن عام 2022.

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بقلم السيد فؤاد

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