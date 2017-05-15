ارتفاعات طفيفة لوثائق صناديق الاستثمار

سجلت وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعًا طفيفًا فى مختلف فئاتها، لتتماشى مع أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسى «EGX30» بنحو %1.55 مسجلًا 12906 نقطة، فيما هبط نظيره «egx70» بنسبة %0.79 مسجلًا 587.39 نقطة، كما سجل مؤشر «egx100» صعودًا طفيفًا للغاية بنسبة %0.01 ليغلق عند 1360.22 نقطة.

وقد بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى، نحو 5 مليارات جنيه، وارتفاعات نسبتها %1 لرأس المال السوقى، وأغلق عند 667 مليار جنيه. وتدور توقعات المحللين حول استكمال البورصة المصرية الصعود الأسبوع الجارى ليصل مؤشرها الرئيسى إلى 13200 نقطة، بنهاية الأسبوع، رغم تطبيق ضريبة الدمغة بدءا من 17 مايو الحالى.

“الأهلي الخامس” يقود صعود “المتوازنة”



سجلت الصناديق المفتوجة – المتوازنة صعودا جماعيا خلال الأسبوع الماضى، وجاء صندوق البنك الأهلى الخامس فى الصدارة بنسبة %1.19 مسجلًا 11.95 جنيه للوثيقة.

وحل بعده صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.10 لتبلغ قيمة وثيقته نحو 185.13جنيه، وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» ثالثا بارتفاع فى قيمة وثيقته %1.07 لتبلغ 137.86جنيه.

وفى المركز الرابع حل «الأهلى الأول» بـ%0.92، وفى الخامس «الأهلى الثانى» بـ%0.87، وفى السادس كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بـ%0.55، وفى السابع صندوق «الماسى» بـ%0.40، والثامن «مصر الخير المتوازن» بنسبة ارتفاع %0.25.



“شيلد” يتصدر مكاسب “الأسهم”

قاد صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» حالة الصعود الجماعى، التى ضربت صناديق «المفتوحة – الأسهم» بنسبة %1.58 بقيمة 176.06جنيه للوثيقة، وفى المركز الثانى صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية بـ%1.40 بقيمة 202.69جنيه، وفى الثالث «صندوق بنك قناة السويس» بـ %1.38 بقيمة 452.61 جنيه للوثيقة، وفى الرابع صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة صعود %1.13 بقيمة 182.27 جنيه.

وفى الخامس «بنك بلوم» مرتفعًا بنسبة %1.11 بقيمة 179.57 جنيه، والسادس «بنك الأهلى الكويتى» بنسبة %1.11 بقيمة 131.81جنيه، والسابع صندوق “بنك قناة السويس أجيال” بنسبة %0.91 بقيمة 12.21جنيه.

والثامن البنك الأهلى الثالث بنسبة صعود %0.87 بقيمة 121.98 جنيه للوثيقة، والتاسع صندوق “بنك مصر الثالث” بنسبة %0.80 بقيمة 707.82جنيه للوثيقة، والعاشر صندوق فاروس بنسبة %0.75 بقيمة 113.49جنيه.

الصناديق النقدية و صناديق الدخل الثابت خلال الفترة من 4/5/2017 الى 11/5/2017جومان» يتصدر قفزات «النقدية»

ارتفعت الصناديق النقدية بشكل جماعى بنسب تراوحت بين %0.14 كحد أدنى و%0.27 كحد أقصى، وتصدرها صندوق «جومان» الذى سجلت وثيقته 202.04 جنيه، بنسبة ارتفاع %0.27، تلاه صندوق الأهلى الرابع النقدى بارتفاع % 0.27 مسجلًا 239.21 جنيه، ثم حل صندوق «حصاد» بارتفاع %0.27 مسجلًا 18.87 جنيه.

وحل خلفهما صندوق «بنك بلوم مصر النقدى» بـ%0.26 بقيمة 203.66 جنيه للوثيقة، ثم جاء بعده صندوق “بنك قطر الوطنى ثمار” بارتفاع %0.26 بقيمة 253.07 جنيه.

وعلى مستوى العائد الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.14 مسجلة 170.85 جنيه، فيما تراجعت قيمة وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنحو %0.03 لتسجل 16.25 جنيه.



“سنابل” يسيطر على نمو “الإسلامية”

تصدر صندوق “سنابل” ارتفاعات وثائق الصناديق الإسلامية خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.17 بقيمة 128.55جنيه للوثيقة، وحل ثانيًا البنك الأهلى المصرى، وبنك البركة «بشائر» بـ%0.74 بقيمة 79.16 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق “الوفاق” بقيمة 15.63جنيه للوثيقة، وبارتفاع %0.72.

وحل صندوق بنك مصرالرابع فى المركز الـ 4 بنسبة صعود %0.53 بقيمة 107.42جنيه، ومن بعده جاء صندوق بنك البركة مصر بقيمة 103.96جنيه بنسبة ارتفاع %0.43.



تباين أداء صناديق العملة الأجنبية



سجلت صناديق العملة الأجنبية أداء متباينا خلال الأسبوع الماضى، إذ سجل صندوق بنك مصر النقدى «بالدولار» ارتفاعًا بـ%0.02 مسجلًا 11.31 دولار للوثيقة، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك مصر النقدى «باليورو» بنحو %0.04 لتسجل وثيقته 10.95 يورو.

وسجلت وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» ذو الدخل المتنوع ارتفاعًا طفيفًا بنحو %0.23 لتسجل 136.64جنيه.

