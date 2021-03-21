ارتفاعات طفيفة لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية طفيفة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10964 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.49% إلى 2088 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الاوسع نطاقا بنسبة 0.44% إلى 3060 نقطة.

قال محللون فنيون إن مؤشرات البورصة المصرية تنتظر دعم أسهم العقارات، فى ظل التوقعات باستفادتها من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى الصادرة مؤخرًا بفائدة %3.

وتوقعوا أن تتحرك البورصة بين مستويات 10850 نقطة فى بداية الأسبوع، على أن تتماسك بالجلسات التالية وصولًا إلى 11200 نقطة مرة أخرى.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه مؤخرًا البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة لا تتعدى %3.

وتم إطلاق المبادرة باشتراط ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودى الدخل على 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل على 10 آلاف للأعزب و14 ألفًا للأسرة، لمتوسطى الدخل.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى على هبوط حاد، خسر فيه «EGX30» حوالى %3 وسجل 10918 نقطة، كما انخفض المؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70ewi» بنحو %6 عند 2078 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100ewi» بنسبة %5.4 وصولًا عند 3047 نقطة.

وانخفضت تداولات الأسهم بشكل واضح، مسجلة 13.6 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 32.1 مليار الأسبوع السابق له، واستحوذت الأسهم على %62.4 من إجمالى قيمة التداول.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافى مبيعات 130 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 62.4 مليون، بعد استبعاد الصفقات.

بداية، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد رحلة تصحيحية منذ فترة، دفعتها مؤخرًا للتحرك أدنى مستوى 11000 نقطة.

وتوقع أن تستكمل السوق حركتها العرضية خلال الأسبوع الحالي، وصولًا لمستوى 10800 نقطة، ثم التماسك خلال النصف الثانى من ذات الأسبوع والصعود مجددًا نحو 11100 نقطة، على أن يتحرك المؤشر السبعينى بين 1980 و2120 نقطة أيضًا.

وقال الأعصر، إن التوقعات تُشير إلى أن تكون الأسهم العقارية عامل دعم ثانوى لصعود السوق، حال استفادتها من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة %3 الصادرة مؤخرًا.

وكذلك رجح سيطرة الحركة العرضية على غالبية الأسهم، على أن يتحرك سهم «التجارى الدولي» بين 58 إلى 61.50 جنيه، و«بالم هيلز» من 1.63 إلى 1.70 جنيه، وسهم «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك» من 17.60 إلى 16.40 جنيه.

من جانبه، قال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة «الرواد لتداول الأوراق المالية»، إن «EGX30» يختبر حاليًا مستوى الدعم الرئيسى 10900 – 10850 نقطة، موضحًا أن التماسك لديه سيدفع السوق للتحرك صاعدًا قُرب مستوى 11200 نقطة، ثم مستهدفات أعلى 11350.

وأشار إلى أن السوق تسير فى نطاق عرضى منذ عدة جلسات، موضحًا أن أسهم القطاع العقارى قد تكون من العوامل الداعمة لها خلال الأسبوع الحالي، فى ظل الأداء الإيجابى المتوقع للقطاع بدعم مبادرة البنك المركزى الأخيرة.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، قال «كمال» إنه كان يسير فى حركة صاعدة متتالية منذ إبريل 2020 وحتى نهاية الشهر الماضي، ما دفعه للدخول فى موجة تصحيحية هابطة، ستدفعه للوصول نحو 2000 نقطة مع إمكانية التماسك ومحاولة الصعود مجددًا عقب هدوء عمليات المارجن على أسهمه .