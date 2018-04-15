ارتفاعات طفيفة فى أرباح شركات بورصة النيل

■ «إيجى ستون» و«المصرية الكويتية» تتحولان للربحية.. ويونيفرت تعمق خسائرها %57أسماء السيدتباينت نتائج أعمال شركات بورصة النيل، خلال العام الماضى مقارنة بالعام السابق له، لتلقى معدلات الصعود الطفيفة بظلالها على غالبية الشركات المدرجة، فحققت شركتان فقط قفزات كبيرة بنتائج أع

■ «إيجى ستون» و«المصرية الكويتية» تتحولان للربحية.. ويونيفرت تعمق خسائرها %57

أسماء السيد

تباينت نتائج أعمال شركات بورصة النيل، خلال العام الماضى مقارنة بالعام السابق له، لتلقى معدلات الصعود الطفيفة بظلالها على غالبية الشركات المدرجة، فحققت شركتان فقط قفزات كبيرة بنتائج أعمالها مدعومة بعدد مشروعاتها، وارتفاع أسعار مبيعاتها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أرباح البعض مثل شركة “الدولية للصناعات الطبية – إيكمي”، لتسجل 229 ألف جنيه، مقارنة 422 ألفًا، كما تكبد البعض الآخر خسائر مثل شركة “يونيفرت للصناعات الغذائية” التى ارتفعت خسائرها بنسبة %57، وعلى صعيد آخر تمكنت شركة “إيجى ستون” و”المصرية الكويتية” التحول للربحية.

قفزة المجموعة المتكاملة

قالت داليا عمر، مدير علاقات المستثمرين بشركة “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية”، إن ارتفاع أرباح شركتها خلال العام الماضى بصورة واضحة، مدعومًا من زيادة رأس المال، التى أجرتها الشركة خلال 2016، ما دفعها لشراء معدات جعلتها بوضع حماية من ارتفاعات الأسعار، التى ظهرت نهاية العام ذاته عقب “تعويم الجنيه”.

أوضحت، أن الشركة استغلت إجمالى حصيلة رأس المال البالغه 9 ملايين جنيه، فى شراء ما يلزمها من معدات لممارسة نشاطها، لتؤمن وضعها خلال 2017 من شراء معدات بأسعار مضاعفة، بسبب “تحرير سعر الصرف”.

وأضافت أن هناك عدة عوامل أخرى، على رأسها فوز الشركة بعقد محطة كهرباء أكتوبر، فى المرحلة الثالثة، من الشركة الهندسية للصناعات والتشيد (سياك)، بحجم تعاقد قيمته 7.8 مليون جنيه، والتعاقد مع شركة “إتش أيه” للإنشاءات بمشروع سيتى سنتر ألماظة، بقيمة تعاقد 4 ملايين جنيه.

وتمكنت الشركة أيضًا من الفوز بالتعاقد مع شركة “روشان اﻷلمانية” فى مشروع المتحف المصرى الكبير بعقد قيمته 250 ألف يورو، عقب حصولها على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015، بمنتصف 2017، لتصبح بذلك أكبر شركة متخصصة فى تركيب المنشأة المعدنية لترتفع القيمة نهاية العام الماضى إلى 536 ألف يورو .

وكشفت الشركة عن الانتهاء من مشروع الكهرباء ببنى سويف، ومحطة كهرباء العاصمة اﻹدارية الجديدة، ما أدى إلى زيادة حجم اﻷعمال من 20.9 إلى 27 مليون جنيه، بارتفاع قدره %29.5 ليساهم فى ارتفاع أرباح الشركة من %253.7.

وتوقعت مديرة علاقات المستثمرين، الانتهاء من مشروع ألماظة، خلال أشهر قليلة من اﻵن، موضحةً أنه حتى الفترة الراهنة لا توجد لدى الشركة أى تعاقدات جديدة .

وحققت “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” قفزة كبيرة بنتائج أعمالها خلال العام المنقضى، بنسبة بلغت %253 لتصل إلى 2 مليون جنيه مقارنة 585.9 ألف جنيه خلال 2016 .

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع التكاليف، بنسبة طفيفة لتسجل 20 مليون جنيه، مقارنة 17 مليون خلال العام المقارن، حين سجلت الإيرادات 27 مليون جنيه، مقارنة 21 مليون.

نموًا فيركيم

وفى السياق ذاته قفزت شركة “فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات” بأرباحها لتسجل %490 لتسجل 8.7 مليون جنيه، مقارنة 1.4 مليون جنيه فى 2016، بدعم من ارتفاع الإيرادات لتسجل 100.9 مليون جنيه مقارنة 89 مليون خلال الفترة المماثلة.

أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة الكميات المباعة من السوبر اﻷحادى المحبب، التى بلغت 48.7 طن مقارنة بـ39 طنًا، إضافة إلى زيادة كمية مبيعات التشغيل للغير لتسجل 85 طنًا، مقارنة 13 طنًا خلال العام الماضى .

وارتفعت أرباح شركة “إم بى للهندسة” خلال العام المنقضى لتصل إلى 9.6 مليون جنيه، مقارنة 8.9 مليون جنيه، خلال العام المقارن.

وزادت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 132.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 114 مليون جنيه فى 2016.

على صعيد متصل ارتفعت أرباح “اﻷولى للاستثمار والتنمية العقارية” بشكل هامشى، وحققت أرباحاً بلغت 89.9 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 86.07 ألف جنيه فى 2016، حين سجلت اﻹيرادات ارتفاعات طفيفة لتسجل 3.3 مليون جنيه، مقارنة 3 ملايين خلال العام المناظر .

وارتفعت أرباح شركة “فرتيكا للبرمجيات” بصورة طفيفة لتصل إلى 226 ألف جنيه مقابل 206 ألف جنيه بدعم من تضاعف الإيرادات لتسجل 8 ملايين جنيه، مقارنة 4 ملايين خلال العام المقارن، ورغم ارتفاع التكاليف، إلا أنها لم تصل إلى نفس مستوى صعود الإيرادات، وسجلت 5.6 مليون جنيه، مقارنة 3 ملايين جنيه.

إيجى ستون والمصرية الكويتية تتحولان للربحية

تمكنت شركتى “مصر إنتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام – إيجى ستون” و”المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة”، من التحول للربحية وحققت اﻷولى صافى ربح بلغت قيمته 534 ألف جنيه، مقارنة بخسائر 945 ألف جنيه خلال 2016.

أظهرت القوائم المالية ارتفاع إيرادات النشاط لتسجل 9 ملايين جنيه، مقارنة 2 مليون جنيه خلال العام المناظر، وارتفاع إيرادات النشاط الأخرى لتسجل 276 ألف جنيه، مقارنة 4 آلاف خلال 2016، فى حين ارتفعت التكلفة لتسجل 7 ملايين جنيه، مقارنة 1.8 مليون جنيه .

وعلى صعيد شركة “المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة”، حققت أرباحًا بقيمة 91 ألف جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.13 مليون جنيه فى 2016، وزادت المبيعات الشركة لتصل إلى 24.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 18.8 مليون جنيه.

جينيال تورز تتراجع هامشيًا

تراجعت أرباح شركة “جينيال تورز”، بشكل هامشى، لتسجل 716.14 ألف جنيه خلال العام المنتهى، مقابل أرباح بلغت 740.28 ألف جنيه فى 2016.

وتوقعت الشركة أن ترتفع بأرباحها خلال اﻷعوام المقبلة، نتيجة للمجهودات المبذولة من الدولة لتنشيط القطاع السياحى، مصدر دخل رئيسى للعملات اﻷجنبية، وتراجعت إجمالى إيرادات الشركة الخاصة بالنقل السياحى، والسياحة الداخلية، وإيردات الطيران، لتسجل 2.6 مليون جنيه مقارنة 5 ملايين جنيه.

إيكمى تتراجع

كما تراجعت أرباح “الدولية للصناعات الطبية – إيكمي” لتسجل 229 ألف جنيه، مقارنة 422 ألف جنيه، خلال 2016، تزامنَا مع تراجع المبيعات بقيمة مليونى جنيه، لتصل إلى 4 ملايين جنيه، مقارنة 6.5 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وقالت مروة عبد المنعم، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة، إن الوضع المحلى خلال العام الماضى كان غير جيد، على غالبية الشركات، بسبب ارتفاع التكاليف جراء التعويم ماترتب عليه تراجع القوى الشرائية على أنواع المنتجات والخدمات، ما أظهرته القوائم المالية من تراجع قيمة المبيعات .

أوضحت أن الشركة فازت بمناقصة توريد سرنجات، إلى مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد، بقيمة 982 مليون جنيه وجارى، توريد الكميات، إلا ان تلك المناقصة، يترتب عليها تكبد الشركة خسائر، نظرا لأن هيئة التأمين الصحى لم تقم بتعديل الأسعار عقب

تعويم سعر الصرف.

حصلت الشركة أيضًا على توريدات السرنجات لجامعة “قناة السويس” والمستشفى الجامعى باﻹسماعيلية، وجارى التوريد 122 ألف جنيه.

بدأت الشركة خلال 2017 باﻹعداد لزيادة رأس مال الشركة لتلافى، ارتفاع التكاليف الصناعية والتجارية، لارتفاع أسعار العملات اﻷجنبية، الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة دورة رأس المال العامل، بما لا يتناسب مع السيولة المتوفرة بالشركة، ما أدى إلى انخفاض التشغيل، والمبيعات سواء التجارية أو الصناعية، والاستحواذ على شركتى ألفا مديكا، ونيو ألفا، وإضافة أنشطة جديدة وتوسعات.

وارتفعت خسائر شركة “يونيفرت للصناعات الغذائية”، لتسجل 24.6 مليون جنيه، مقارنة 15.7 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة، تزامنًا مع تراجع الإيرادات لتصل إلى 31.7 مليون جنيه، مقارنة 34 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع تكلفة المبيعات لتسجل 40 مليون جنيه، مقارنة 37 مليون بالعام المقارن، إلى جانب ارتفاع المصروفات العمومية اﻹدرية لتسجل 4.6 مليون جنيه، مقارنة 2 مليون جنيه خلال 2016.