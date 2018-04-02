اقتصاد وأسواق

ارتفاعات طفيفة بأسعار الطوب.. واستقرار الرمل خلال مارس

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار الطوب ارتفاعات طفيفة خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، بينما لم تشهد أسعار الرمل أي تغيرات وفقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الطوب والرمل خلال مارس:الطوب: