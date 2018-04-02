ارتفاعات طفيفة بأسعار الطوب.. واستقرار الرمل خلال مارس

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار الطوب ارتفاعات طفيفة خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، بينما لم تشهد أسعار الرمل أي تغيرات وفقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الطوب والرمل خلال مارس:
الطوب:
معدل التغير
2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
18.6%
1.4%
780
925
912
ألف طوبة
أسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )
26 %
5.6 %
3729
4700
4450
ألف طوبة
أسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )
7.1%
0%
700
750
750
ألف طوبة
طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )
32.1%
0 %
1060
1400
1400
ألف طوبة
وردى مقاس (25*12*6سم )
الرمل
معدل التغير
عام 2017
2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
18.4%
0%
38
45
45
م3
حرش
12.5 %
0%
32
36
36
م3