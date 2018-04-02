اقتصاد وأسواق

ارتفاعات طفيفة بأسعار الطوب.. واستقرار الرمل خلال مارس

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار الطوب ارتفاعات طفيفة خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، بينما لم تشهد أسعار الرمل أي تغيرات وفقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الطوب والرمل خلال مارس:الطوب:
9:29 م, الأثنين, 2 أبريل 18 9:29 م, الأثنين, 2 أبريل 18

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رضوى عبد الرازق

شهدت أسعار الطوب ارتفاعات طفيفة خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، بينما لم تشهد أسعار الرمل أي تغيرات وفقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الطوب والرمل خلال مارس:


الطوب:

معدل التغير

2018 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

18.6%

1.4%

780

925

912

ألف طوبة  

أسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )

26 %

5.6 %

3729

4700

4450

ألف طوبة

أسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )

7.1%

0%

700

750

750

ألف طوبة

طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )

32.1%

0 %

1060

1400

1400

ألف طوبة

وردى مقاس (25*12*6سم )

 

  

الرمل

معدل التغير

عام 2017

 

2018 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

18.4%

0%

38

45

45

م3

حرش

12.5 %

0%

32

36

36

م3

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