ارتفاعات طفيفة بأسعار أسمنت الممتاز والسويدي

عمر سالم: أعلنت شركتا لافارج والسويدي صباح اليوم الإثنين، عن زيادة أسعار الأسمنت بداية من اليوم 20 نوفمبر بمتوسط يتراوح من 25 إلى 50 جنيه للطن. وقال أحد تجار الأسمنت لـ"المال" إن شركة السويدي أرسلت إخطارا لعملائها تخطرهم بأنه سيتم…

عمر سالم:

أعلنت شركتا لافارج والسويدي صباح اليوم الإثنين، عن زيادة أسعار الأسمنت بداية من اليوم 20 نوفمبر بمتوسط يتراوح من 25 إلى 50 جنيه للطن.

وقال أحد تجار الأسمنت لـ”المال” إن شركة السويدي أرسلت إخطارا لعملائها تخطرهم بأنه سيتم زيادة الأسعار بداية من الإثنين إلى 890 جنيها للأسمنت العادة ونحو 930 جنيها للأسمنت المقاوم.

وأوضح أن شركة لافارج أعلنت أن أسمنت الممتاز سيرتفع بنحو 25 إلى 30 جنيها للطن بداية من الإثنين ليسجل 885 جنيها لأسمنت الممتاز ، ونحو 865 لأسمنت الممتاز سقارة، وأخيرا أسمنت الممتاز نوع قاهر البحار لنحو 925 جنيها.

فيما يسجل أسمنت ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ 830 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻦ، ﻭﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺳﺠﻞ 780 ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ أﺳﻴﻚ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺳﺠﻞ 780 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻦ.