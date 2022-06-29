ارتفاعات ضعيفة للأسهم الأعلى صعودا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت مجموعة الأسهم الأعلى ارتفاعًا بتعاملات البورصة المصرية، اليوم، ارتفاعات محدودة بنسب لم تصل إلى 5%، بضغط الأداء الضعيف للسوق.

وتصدّر القائمة سهم جي بي أوتو بنسبة 4.71% مغلقًا عند 2.67 جنيه، وسهم مصر للفنادق بنسبة 4.24% مغلقًا عند 19.910 جنيه، وثالثًا جاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاعدًا 3.99% مغلقًا عند 7.030 جنيه.

ورابعًا جاء سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 3.80% مغلقًا عند 0.355 جنيه، وخامسًا جاء سهم راميدا صاعدًا 3.79% مغلقًا عند 2.190 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع ضعيف للمؤشرات عقب 3 جلسات متتالية من الهبوط، حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.5% مغلقًا عند 2225 نقطة،

ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة بنسبة 0.66% مغلقًا عند 1721 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% مغلقًا عند 2547 نقطة.