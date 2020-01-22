ارتفاعات حادة فى أسهم شركات اللقاح الأمريكية مع تفشى «الفيروس الغامض»

سجلت أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة المتخصصة فى إنتاج اللقاح ارتفاعات حادة خلال تداولات أمس الثلاثاء فى بورصة نيويورك، مستفيدة من تنامى المخاوف بشأن تفشى فيروس «كورونا» الجديد.

وأثار الفيروس الجديد «الغامض» فزعا فى آسيا، بعد أن واصل حصد الأرواح فى الصين، وتم رصده فى كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وبحسب «بلومبرج»، سجلت أسهم شركات اللقاح الأمريكية الصغيرة ارتفاعات وصلت إلى %100 رغم أن المؤشر الواسع «ستاندر آند بورز 500» تراجع بأكثر من %1.

وأدى الفيروس الجديد إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 275 على الأقل فى الصين، وأثار حالة فزع عالمية لتزامنه مع فترة العطلات التى يكثر فيها سفر الصينيين إلى الخارج.

وقفزت أسعار أسهم شركة «نانو فيريسايدس» NanoViricides المتخصصة فى تطوير أدوية الأمراض الفيروسية (بما فى ذلك أنفلونزا الطيور والخنازير) فى بداية التعاملات بنسبة أكثر من %100 ليصل سعر السهم إلى 7 دولارات، مقارنة مع 3.3 فى إغلاق تعاملات الإثنين، وذلك قبل أن يتراجع إلى 5.8 دولار.

وصعد سعر سهم شركة «نوفافاكس» Novavax -التى تقوم بتطوير لقاحين للمراحل المتأخرة من الإنفلونزا والأمراض المعدية الأخرى- بنسبة %45.6 ليسجل 8.3 دولار مقارنة مع 5.7 فى إغلاق الإثنين.

وارتفع سهم «أيثلون ميديكال» Aethlon Medical بنحو %25 إلى 2.57 دولار، مقابل 2.06 فى إغلاق الإثنين.

وتتخصص «أيثلون ميديكال» فى صناعة الأجهزة الطبية وتقوم على تطوير أدوات «تعقيم الدم» التى تعالج الأمراض الفيروسية.

ومن بين شركات التكنولوجيا الحيوية، قفزت أسهم «إينوفيو فارماسيتوكالز» Inovio Pharmaceuticals بنسبة %10.6 إلى 3.6 دولار مقارنة مع 3.2 دولار فى آخر إغلاق.

وكذلك ارتفع سهم «أونكيوليتكس بايوتيك» Oncolytics Biotech بنحو %16.2 ليسجل 3.6 دولار، مقابل 3.1 دولار سابقا.

وتميل فيروسات كورونا إلى الانتشار بين الحيوانات، لكنها يمكن أن تتفشى أيضا بين البشر.

وبحسب «ماركت ووتش»، أعلنت 3 مطارات أمريكية هى «جون إف كينيدى الدولى فى نيويورك» و«لوس أنجلوس» و«سان فرانسيسكو» عن إجراءات جديدة لفحص المسافرين القادمين من الصين.