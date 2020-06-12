ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة.. والأسهم تربح 6.3 مليار جنيه خلال أسبوع (جراف)

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1.89% ليسجل مستوى 10831 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.09% إلى 1283 نقطة، و “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.9% إلى 2040 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.1%، ما يعادل 6.3 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 574.4 مليار جنيه، مقابل 568.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 13.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.25 مليار ورقة مالية، منفذة على 204 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 45.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35 % خلال الأسبوع.

يذكر أن مؤشرات البورصة شهدت تحركات متباينة بجلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب وشرائي للمصريين.

وهبط مؤشر “EGX30” الرئيسى بنسبة 0.93% إلى 10831نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03 % إلى 1283 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX100EWI” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.35 % ليغلق عند 2040 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 805 ملايين جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وغلب الهبوط على معظم الأسهم المتداولة؛ إذ تراجع 93 سهماً وصعدت أسعار 53 سهمًا من إجمالى 173، وبقى 22 سهماً دون تغير.

الجراف التفاعلي التالي يوضح حركة المؤشرات الثلاثة للبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي: